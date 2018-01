TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h01 – A Avenida Nove de Julho tem 4,8 km de engarrafamento, no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Praça da Bandeira.

17h59 – O corredor norte sul tem 8,6 km de congestionamento, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana o motorista encontra lentidão de 7,2 km, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

17h57 – A Marginal Tietê tem 18,2 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte do Tatuapé até a Rodovia Castelo Branco.

17h45 – A Rodovia Ayrton Senna tem congestionamento, no sentido interior, do km 11 ao 14.

17h18 – Duas faixas da Marginal Pinheiros estão bloqueadas, 600 metros antes da Ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos, em razão de um bueiro que está destampado. Equipe da Sabesp trabalha no local. A Marginal Pinheiros tem, neste sentido, 9,3 km de lentidão, da Ponte Cidade Jardim até a Rodovia Castelo Branco.

16h53 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão, no sentido São Paulo, do km 332 ao 337.

16h45 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, na pista marginal, do km 229 ao 230 e do km 224 ao 225; e na pista expressa do km 212 ao 214. Já no sentido Rio, a rodovia tem congestionamento na pista marginal, do km 229 ao 226.

16h38 – A Rodovia Anchieta tem congestionamento na chegada a Santos, do km 64 ao 65.

16h01 – O corredor norte sul tem 3,2 km de congestionamento, no sentido aeroporto, do Viaduto Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar até o Viaduto Onze de Junho.

15h52 – A Marginal Tietê tem 8,8 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, entre as Pontes Jânio Quadros e Júlio de Mesquita Neto.

15h51 – A Marginal Pinheiros tem 9,3 km de congestionamento, no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

14h35 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,9 km de lentidão, no sentido Ipiranga, da Avenida Magalhães até a Avenida do Estado

11h32 – A Avenida dos Estado tem 3,9 km de engarrafamento, no sentido Santana, de 399 metros depois da Rua Pacheco e Chaves até o Viaduto Trinta e Um de Março.

11h19 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta congestionamento no sentido São Paulo, na pista expressa, do km 228 ao 231; do km 222 ao 225; do km 206 ao 212; já na pista marginal, no mesmo sentido, o motorista encontra lentidão do km 227 ao 231 e do km 218 ao 225. No sentido Rio, apenas o trecho do km 67 ao 65 tem trânsito ruim, em razão de obras que ocupam uma faixa.

11h15 – A Radial Leste tem 4,6 km de lentidão, no sentido centro, da Avenida Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

11h07 – A CET registra em São Paulo oito semáforos apagados e 17 em amarelo intermitente.

10h56 – A Avenida Nove de Julho tem 3,8 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Avanhandava até a Avenida São Gabriel.

10h54 – A Marginal Pinheiros tem 10,3 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte do Socorro até a Avenida Juscelino Kubitschek.

10h52 – A Marginal Tietê tem 21 km de lentidão, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte Aricanduva até a Rodovia Castelo Branco.

10h13 – Com chuvas, alagamentos e semáforos apagados pelo segundo dia seguido, a cidade registrou o terceiro maior congestionamento do ano nessa manhã: 178 km de filas às 9h30. Ontem foi verificado o segundo maior índice, 245 km às 10h, atrás apenas dos 249 km vistos, no mesmo horário, no dia 23 de maio, quando ocorreu a greve dos metroviários.

9h54 – Marginal do Tietê tem 19,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa e local, do acesso à rodovia até 700 metros depois do Hospital da Vila Maria.

9h30 – Cidade tem 178 km de lentidão.

9h09 – Marginal do Tietê tem 11 km de lentidão no sentido Castelo Branco pelas pistas expressa e local, do acesso à rodovia até a Rua Brazelisa Alves de Carvalho, após a Ponte da Casa Verde.

8h50 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral do km 59 ao 60, em Cubatão, e do km 64 ao 65, na chegada a Santos. No sentido capital, o tráfego é lento do km 22 ao 18, em São Bernardo do Campo, e do km 13 ao 10, na chegada a São Paulo.

Na Imigrantes, há fluxo lento do km 16 ao 12, na chegada à capital. Os congestionamentos são causados pelo excesso de veículos.

8h36 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 16 no sentido Rodovia dos Bandeirantes, por conta do excesso de veículos.

8h15 – Cidade tem 140 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

7h50 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 33 ao 25 pela pista expressa, sentido capital, entre Osasco e Barueri.

7h40 – Marginal do Pinheiros tem 10 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Avenida Juscelino Kubitschek até o Socorro.

7h33 – Cidade tem 87 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

6h56 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, acumulam mais de 13 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte do Socorro e a Avenida Juscelino Kubitschek

6h53 – Radial Leste, sentido centro, com acumulo de quase 4 quilômetros de trechos de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Ligação Leste-Oeste.

6h51 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com lentidão de 5,5 quilômetros entre a Ponte do Piqueri e o Cebolão.

6h39 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com lentidão de 1,2 quilômetro entre a Rua Quintana e a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h30 – Pistas expressa e lateral da Rodovia Presidente Dutra, sentido capital, com vários trechos de lentidão entre os quilômetros 208, em Guarulhos, e 227, na chegada à capital paulista.

6h24 – Lentidão nas pistas central e marginal da Rodovia Anchieta, sentido capital, entre os quilômetros 13 e 10, na chegada a São Paulo.

6h21 – Lentidão pela pista expressa da Rodovia Castello Branco, sentido capital, entre os quilômetros 27 e 25, em Barueri.

6h18 – Motorista encontra vários trechos de congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 30 e 20, região de Guarulhos.

6h15 – Lentidão em dois trechos da pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.