TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

18h37 – A Radial Leste tem 3,9 km de lentidão, no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

18h03 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento na pista marginal, no sentido interior, do km 22 ao 24, e na pista expressa do mesmo sentido, do km 23 ao 24.

18h02 – O Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido Régis Bittencourt, do km 20 ao 23.

17h54 – A Rodovia Anchieta tem trânsito lento na chegada a Santos. O tempo está encoberto, causando má visibilidade na região de topo de serra.

17h51 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido Rio, na pista marginal, do km 230 ao 227. No sentido São Paulo o motorista encontra congestionamento na pista marginal, do km 219 ao 221.

17h10 – A Ligação Leste Oeste tem 2,9 km de lentidão, no sentido Penha, do Viaduto Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.

17h08 – O corredor norte sul tem 2,9 km de engarrafamento, no sentido Santana, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira.

17h06 – A Marginal Tietê tem 6,5 km de lentidão, na pista expressa sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Já no sentido Castelo o motorista encontra congestionamento de 2,9 km, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Freguesia do Ó.

16h03 – Rua das Juntas Provisórias com excesso de veículos no sentido Vila Prudente, desde o Viaduto Grande São Paulo e a Rua do Grito.

16h01 – São Paulo com 33 km de lentidão nos principais corredores da capital.

15h55 – Corredor Rebouças-Eusébio Matoso com lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Rua Oscar Freire até a Rua Antonio Rosa.

15h36 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão no sentido Capital, desde a Ponte do Alvarenga até a Rua Benjamim Mansur.

15h08 – Radial Leste, sentido Centro, com excesso de veículos desde a Estação Metro do Belém até o Viaduto Alcântara Machado.

14h54 – Motorista encontra tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes.

14h53 – Há excesso de veículos na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, desde a Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Atílio Fontana.

14h31 – Continua o excesso de veículos na Marginal Pinheiros no sentido Castello Branco. São 3,2 km de lentidão na pista local, entre a Ponte do Morumbi e a Avenida Juscelino Kubitschek.

14h30 – Avenida do Estado, sentido Santana, com 4,3 km de filas desde o Viaduto Capitão Pacheco e Chaves até o Viaduto Trinta e Um de Março.

13h52 – Avenida Nove de Julho com lentidão no sentido Bairro desde o início da avenida até a Rua Quedinho.

13h49 – Radial Leste com excesso de veículos no sentido Centro. Há filas desde o Viaduto Alcântara Machado e a Avenida Alvaro Ramos Belém.

13h37 – Avenida do Estado tem 4,3 km de lentidão no sentido Santana pela pista expressa, da Avenida Trinta e Um de Marco até a Rua Capitão Pacheco e Chaves.

12h42 – Entre os principais pontos com risco de alagamento, a Marginal do Pinheiros lidera o índice de congestionamento na capital. O corredor acumula 7,4 km de excesso de veículos no sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

12h41 – Cidade com 79 km de filas.

12h14 – Marginal Pinheiros com 7,4 km de lentidão no sentido Interlagos, desde a Rodovia Castello Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

12h10 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Santana. Há filas desde a Ponte Euclides Figueiredo até a Rua dos Aratas.

11h41 – Avenida do Estado com 4,1 km de filas no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Trinta e Um de Março e o Viaduto Pacheco e Chaves.

11h09 – Ponto de alagamento na Marginal do Pinheiros, altura da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, de acordo com a CET. A via lidera o índice de congestionamento do horário com 7,4 km de filas.

10h45 – Cidade tem 115 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

10h25 – Avenida dos Bandeirantes acumula 7,1 km de lentidão, no sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros.

10h23 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes

10h22 – Permanece em vigor a operação comboio na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, devido queda de visibilidade causada pela neblina.

9h57 – Avenida Vereador José Diniz tem 3,5 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Bandeirantes até a Rua Américo Brasiliense.

9h11 – Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido Bandeirantes por excesso de veículos, na pista expressa, do km 29 ao 18.

8h30 –Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro.

7h56 – Marginal do Tietê tem 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte da Freguesia do Ó.

7h34 – Cidade tem 89 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

7h18 – Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Américo Brasiliense.

7h07 – Corredor Francisco Morato – Eusébio Matoso, sentido centro, apresenta 3,5 quilômetros de lentidão a partir da Avenida Jorge João Saad.

7h06 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com cerca de 12 quilômetros de trechos de tráfego lento, parte até Rua Rubens Gomes Bueno e parte até a Avenida Juscelino Kubitschek.

7h03 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com cerca de 7 quilômetros de trechos de tráfego lento até a Rua Rubens Gomes Bueno.

7h00 – Radial Leste tem quase 5 quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão no sentido centro entre o metrô Vila Matilde e a Rua Wandenkolk.