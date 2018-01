TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h10– São Paulo tem 49km de vias congestionadas.

19h52 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com congestionamento de 5 km da ponte Cidade Jardim até a ponte João Dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h30 – Congestionamento de 2 km na Avenida Paulista, sentido Consolação.

19h14 – São Paulo tem 92 km de lentidão.

18h33 – Lentidão na Av. Pedro Alvares Cabral, sentido Vila Mariana, próximo Av. Ibirapuera por conta de uma queda de árvore.

18h17 – Pista expressa da Marginal Pinheiros com 3 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Nova Morumbi até a Avenida Juscelino Kubitscheck.

17h59 – Pista local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, com 10 km de lentidão da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé.

17h20 – São Paulo tem 78 km de vias congestionadas.

16h59 – Avenida 23 de maio, no sentido Santana, com 7km de congestionamento do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

16h50 – Lentidão de 1,7 km no túnel Ayrton Senna.

16h22 – São Paulo tem agora 55 km de vias congestionadas.

13h02 – Lentidão na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10 da Rodovia Anchieta, por excesso de veículos

12h49 – Trânsito intenso na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida Rubens Gomes Bueno.

12h38 – Avenida Vinte e Três de Maio tem excesso de veículos no sentido Santana, desde a Avenida Euclides Figueiredo até a Rua dos Aratas.

12h14 – São Paulo com 77 km de filas.

12h10 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes.

12h08 – Há mais de 4 km de filas na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

12h07 – Rua das Juntas Provisórias tem lentidão no sentido Vila Prudente entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

11h43 – Avenida Washington Luis com excesso de veículos no sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Ática.

11h18 – Cidade com 83 km de filas.

11h15 – Trânsito intenso na Avenida do Estado, sentido Santana, entre a Rua Caetano e a Rua Trinta e Um de Março.

10h44 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 21 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro o trânsito é bom.

10h24 – Avenida Vinte e Três de Maio tem excesso de veículos no sentido Santana. Há filas entre a Avenida Euclides Figueiredo e a Rua dos Aratas.

10h06 – Continua intenso o trânsito na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade ao longo de 8 km de via, desde a Ponte Transamérica até a Avenida Juscelino Kubitschek.

9h57 – Motorista encontra o tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h53 – Cidade tem 90 km de lentidão nos 868 km de vias monitoradas pela CET.

9h42 – Trânsito lento na Avenida Jaguaré, sentido Bairro, em função de um acidente entre um carro e duas motos. O Corpo de Bombeiros está no local e já socorreu uma vítima ao Pronto Socorro Bandeirantes.

9h40 – Tráfego já flui bem na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. No sentido Rio de Janeiro o trânsito também é bom.

9h08 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, com 5,5 km de filas desde o Hospital da Vila Maria até a Rua Massinet Sorcinelli.

8h36 – Tráfego lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

8h25 – Há 7 km de lentidão na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. A retensão está entre a Ponte Freguesia do Ó e o início da Rodovia Castello Branco.

8h24 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 15 ao km 11 – na região de Guarulhos -, sentido Capital. No sentido Interior, o movimento é bom e sem pontos de parada.

8h23 – Congestionamento na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Arapua até a Avenida Santo Amaro.

8h – Avenida Washington Luis com excesso de veículos no sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a via Tamoios.

7h56 – Há mais de 10 km de filas na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco. A retensão começa na altura da Avenida Juscelino Kubitschek e segue até a altura da Rua do Socorro.

7h55 – Sobe para 80 km o índice de lentidão nos corredores de São Paulo nesta manhã.

7h44 – Dois carros colidiram e um deles capotou dentro do túnel do Rodoanel Mário Covas, no acesso à Rodovia Régis Bittencourt. Há tráfego intenso na região.

7h32 – Marginal do Pinheiros com 3,6 km de lentidão no sentido Castello Branco. Congestionamento está na região entre a Ponte do Socorro e a Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

7h26 – Há lentidão na Rodovia Fernão Dias, na pista Sul (sentido São Paulo) por conta de um bloqueio no km 913,3, na região de Camanducaia (MG). Uma carreta tombou e restringe houve derramamento de carga de cal em ambas as faixas do sentido Sul. O tráfego está parado do km 910 ao km 913. No sentido oposto o tráfego flui sem retenção.

7h25 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, com excesso de veículos desde o Viaduto Matheus Torloni até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

7h17 – Corredor Norte/Sul com 2 km de congestionamento no sentido Aeroporto. Motorista reduz a velocidade entre a Rua Ribeiro de Lima e a Praça da Bandeira.

7h16 – São Paulo com 40 km de lentidão nos principais corredores da capital.

6h42 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão de 2,3 quilômetros até a Rua Rubens Gomes Bueno.

6h37 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, em Guarulhos.

6h30 – Lentidão na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, em dois trechos: entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 15 e 10.