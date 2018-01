TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 4 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h34- Encerramos a cobertura do trânsito por hoje. Até amanhã!

22h34 – O motorista ainda enfrenta lentidão na Rodovia Padre Manoel Nóbrega, sentido São Paulo, do quilômetro 292 ao 288, na região de Praia Grande.

21h05 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 24 ao 57, nas regiões de Atibaia e Mairiporã. Já no sentido Belo Horizonte, não há congestionamento.

20h38 – O motorista ainda enfrenta lentidão na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, na saída de Praia Grande, do quilômetro 292 ao 288.

20h16 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 292 ao 288.

19h54 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 61 ao 59.

19h22 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego congestionado em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 63 ao 70.

19h09 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 30 ao 59, nas regiões de Atibaia e Mairiporã. No sentido Belo Horizonte, há lentidão do quilômetro 486,5 ao 485.

18h55 – Rodovia Nova Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 207 ao 208.

18h53 – Rodovia Padre Manoel de Nóbrega, sentido capital, ainda tem tráfego intenso do quilômetro 292 ao 288.

18h32 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em Cajamar, na pista expressa, do quilômetro 30 ao 27.

18h00 – O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou, às 17h50, fim do estado de atenção para alagamentos em toda São Paulo.

17h45 – Tráfego liberado na Rodovia Régis Bittencourt que havia sido interditado por causa de alagamento na região de Taboão da Serra. Segundo a Arteris, o trânsito é lento no local entre os quilômetros 277 e 272.

17h39 – Avenida Santo Amaro está com trânsito liberado depois de inundar na altura da Avenida Roque Petroni Júnior, em Campo Belo.

17h37 – Rodovia dos Imigrantes, no trecho da serra, tem trânsito intenso em ambos os sentidos. O tempo está nublado no local, com chuva fraca e neblina. Motoristas devem redobrar a atenção. Não há registro de retenções.

17h34 – Com a chuva, todas as linhas do Metrô, com exceção da Linha 4-Amarela, administrada pela ViaQuatro, estão operando com velocidade reduzida.

17h27 – Usuária do Instagram Maysa Almeida (@maysaalmeida94) registra chuva em São Paulo. Segundo a CGE, todas as regiões da cidade estão em estado de atenção e há registro de cinco pontos de alagamentos.

17h00 – Meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Adílson Nazário fala à Rádio Estadão sobre o estado da chuva em São Paulo neste momento. Escute aqui.

16h57 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, têm trânsito lento na pista expressa, em Cotia, entre os quilômetros 37 e 34.

16h53 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego interrompido, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 279 e 274, por causa de alagamento em Taboão da Serra. Também há registro de lentidão no quilômetro 350, onde um veículo sofreu uma pane e está parado na pista.

16h42 – Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, há três pontos de alagamentos no momento. O primeiro é no Butantã, na Avenida Engenheiro Billings (Marginal do Pinheiros), na pista local, no sentido Interlagos.

A Avenida Santo Amaro também está inundada em ambos os sentidos, na altura do cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior. Em Mooca, o alagamento interdita a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, próximo à Avenida Francisco Falconi.

16h34 – Chuva deixa todas as regiões de São Paulo, exceto zona sul, em estado de atenção para alagamentos.

16h08 – Com a chuva, linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás do Metrô operam em velocidade reduzida.

16h07 – Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, apresenta lentidão no Embu das Artes, entre os quilômetros 285 e 280, por causa do excesso de veículos.

16h04 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem tráfego lento em Arujá, entre os quilômetros 205 e 208, por causa do excesso de veículos.

15h51 – A queda de uma carga interditou uma faixa na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, durante 20 minutos. Segundo a Ecopistas, a via já está liberada e registra lentidão entre os quilômetros 51 e 49.

15h43 – O Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de atenção para alagamentos, nesta terça-feira, 4, nas regiões leste e sudeste de Sâo Paulo. A chuva na regiões faz a Linha 3-Vermelha do Metrô operar em velocidade reduzida. A previsão é de temporais isolados em toda a capital.

15h21 – Na foto, Rodovia dos Imigrantes está movimentada na volta do feriado, mas ainda sem registros de lentidão.

15h15 – Linha 3-Vermelha do Metrô opera em velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé, por causa da chuva.

15h04 – Na foto, Marginal do Tietê tem trânsito tranquilo na tarde desta terça-feira de carnaval

14h58 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem lentidão em Mairiporã entre os quilômetros 52 e 57, por causa do excesso de veículos.

14h55 – Caminhões estão proibidos de circular entre os quilômetros 48 e 23, na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo. Os caminhoneiros devem utilizar a Rodovia Anhanguera.

14h27 – As principais rodovias que dão acesso à capital estão com trânsito tranquilo neste momento, sem registros de congestionamentos.

14h06 – O rodízio de veículos permanece suspenso até esta quinta-feira, 6.

13h33 – Aeroporto de Congonhas tem 61 operações de pousos e decolagens programadas, com duas atrasadas (3,3%) e seis canceladas (9,8%). Já o Aeroporto de Guarulhos tinha, às 11h, 136 voos programados, dos quais 5 atrasados e 9 cancelados, segundo a assessoria de imprensa da GRU Airport, responsável pela administração do terminal. Em Campinas, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informava 8 voos cancelados de um total de 127. (José Roberto Gomes, Agência Estado)

13h14 – No Sistema Anchieta-Imigrantes, a volta do feriado já está movimentada, mas não há registro de congestionamentos. As rodovias operam em 2×8, quando duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Rodovia Anchieta funcionam na direção de São Paulo. Quem segue para o litoral deve usar a pista sul da Rodovia Anchieta.

Segundo a Ecovias, desde a sexta-feira de carnaval, mais de 415 mil veículos desceram a serra. Na última hora, 6,9 mil veículos já passaram pelas rodovias voltando para São Paulo.

13h09 – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego (SP-055), no sentido Ubatuba, tem tráfego intenso entre os quilômetros 96 e 77. No restante da via, o fluxo segue normal.

12h37 – A Rodovia dos Imigrantes tem trânsito intenso na serra em ambos os sentidos.

12h30 – O motorista que viaja pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega na direção de São Paulo encontra tráfego lento do quilômetro 292 ao 288, trecho de Praia Grande. Segundo a Ecovias, já está implantada a operação subida nas estradas que ligam a capital ao litoral. A expectativa é que o pico do trânsito comece às 15h.

12h28 – Motoristas que decidiram voltar do feriado mais cedo encontram trânsito tranquilo na maioria das estradas do Estado. Em São Paulo, também não há registro de congestionamentos nas vias monitoradas pela CET.

12h25 – Boa tarde e um ótimo carnaval a todos! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.