TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 5 de novembro

20h55 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 5. Voltamos na quarta, às 6h.

20h47 – Os cerca de cem manifestantes começam a chegar ao Monumento às Bandeiras, na Avenida Brasil, já em frente ao Parque do Ibirapuera. A Avenida Brigadeiro Luís Antônio vai sendo desocupada, mas a PM fecha as ruas do entorno.

20h39 – Manifestação do grupo Anonymous chega à esquina da Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Rua Tutoia. Acompanhe o protesto em tempo real.

20h34- Complexo Viário Maria Maluf, sentido Rodovia Anchieta, tem lentidão de 1,9 quilômetros a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h29 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes.

20h25 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Avenida Água Espraiada a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h18 – Avenida Paulista liberada em relação à manifestação. Protesto chega agora à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, onde há bloqueio de uma pista. Previsão é de que o ato siga até o Parque do Ibirapuera. Confira a cobertura em tempo real do protesto. (Felipe Cordeiro/Estadão)

20h12 – São Paulo tem 43 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h09 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão de dois quilômetros do Viaduto República do Líbano a Avenida dos Bandeirantes.

20h02 – Confira a cobertura em tempo real do Estadão sobre os protestos convocados pelo grupo Anonymous.

19h56 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h52 – Manifestantes seguem o bloqueio à Avenida Paulista, sentido Paraíso. Eles gritam palavras de ordem contra o governo e a polícia. Confira:

Vídeo: Felipe Cordeiro/Estadão

19h50 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de cinco quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Avenida Interlagos.

19h46 – Protesto bloqueia todos os sentidos da Avenida Paulista, sentido Paraíso, na altura da Rua Pamplona. Alguns manifestantes usam preto e máscaras. Protesto foi convocado pelo grupo Anonymous e reúne cerca de 40 pessoas, segundo as equipe de reportagem do Estadão. Confira a cobertura em tempo real do Estadão.

19h40 – São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h39 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido interior: do quilômetro 17 ao 20 e do quilômetro 24 ao 26. No sentido São Paulo, tráfego flui normalmente.

19h37 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de três quilômetros na pista expressa entre a Ponte Ari Torres e a Ponte João Dias.

19h35 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 62 ao 58.

19h32 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão da Rua Douro a Avenida dos Bandeirantes.

19h29 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa da Ponte das Bandeiras a Ponte do Tatuapé.

19h27 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de nove quilômetros e vai da Ponte Ari Torre a Ponte do Socorro.

19h24 – Rodovia dos Imigrantes segue lenta na chegada a São Vicente, do quilômetro 62 ao 65.

19h20 – São Paulo tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h17 – Trânsito normalizado na Rodovia Anchieta, sentido litoral.

19h16 – Pista expressa da Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h14 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,1 quilômetros da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte do Tatuapé.

19h11 – Diminui um pouco o congestionamento na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, mas a via ainda é a de maior lentidão na Capital. Motoristas reduzem a velocidade da Ponte das Bandeiras a Ponte Aricanduva.

19h07 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento também em Campinas, do quilômetro 104 ao 105.

19h05 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí em ambos os sentidos. Em direção ao interior, motorista reduz a velocidade do quilômetro 57 ao 61. Sentido Capital, congestionamento do quilômetro 64 ao 58.

19h02 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,3 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte Transamérica.

19h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 6,9 quilômetros da Rua do Funchal ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h57 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, prossegue como a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão vai da Ponte do Limão a Ponte Aricanduva.

18h54 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h50 – Controlado o incêndio de um caminhão na zona leste. Moradores do Jardim Santo André pararam um caminhão na Avenida Jacu-Pêssego e atearam fogo no veículo. Eles protestavam contra a reintegração de posse de um terreno na região. Não há foco de conflito entre manifestantes e policiais.

18h47 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

18h44 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 225 ao 223.

18h42 – Tráfego lento na chegada a São Vicente pela Rodovia Imigrantes, do quilômetro 63 ao 65, devido excesso de veículos.

18h40 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego intenso na pista expressa em Jundiaí. Lentidão vai do quilômetro 64 ao 62.

18h37 – Prossegue a lentidão na Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, em São José dos Campos. Tráfego é intenso do quilômetro 137 ao 140.

18h32 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h29 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão da Rua Ana Cintra até Rua Conselheiro Brotero.

18h27 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 8,7 quilômetros da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h24 – Tráfego normalizado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta.

18h19 – Avenida Paulista tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao Paraíso, lentidão de 2,3 quilômetros da Rua Haddock Lobo a Praça Oswaldo Cruz. No sentido Consolação, lentidão da Rua Itapeva a Rua Ministro Rocha Azevedo, que foi registrada pela equipe do Estadão:



Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

18h13 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa em Jundiaí. Lentidão vai do quilômetro 56 ao 61.

18h08 – Manifestantes atearam fogo em um caminhão na Avenida Jacu-Pêssego, próximo ao Rodoanel, na zona leste. A via está interditada no sentido Rodovia Ayrton Senna. A Polícia Militar não informa o motivo do protesto, nem os grupos que participam dele.

18h04 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 5,5 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha a Praça da Bandeira.

18h02 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem filas do quilômetro 267 ao 270, devido excesso de veículos.

18h00 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, do quilômetro 137 ao 140.

17h57 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Casa Verde a Ponte do Tatuapé.

17h55 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos. Em direção à Capital, do quilômetro 21 ao 17. Sentido litoral, do quilômetro 39 ao 40 e do quilômetro 63 ao 65.

17h52 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Via de maior congestionamento na Capital é a pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão a Ponte Aricanduva. No trecho, há 11,7 quilômetros de lentidão.

17h49 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido interior. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 18 ao 20 e do quilômetro 25 e 26. Trânsito flui bem no sentido Capital.

17h47 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

17h44 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri. Congestionamento vai do quilômetro 25 ao 23.

17h41 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h40 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa em Campinas do quilômetro 102 ao 106.

17h39 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem lentidão de 2,4 quilômetros da Avenida João Carlos da Silva Borges a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h36 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 2,5 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto Santa Generosa.

17h34 – Pistas central e local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, têm pontos de lentidão. Na local, congestionamento é de 5,8 quilômetros e vai da Ponte da Vila Guilherme a Ponte Aricanduva. Na central, motorista reduz a velocidade da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

17h32 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa de 670 metros depois da Ponte Ari Torres a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias.

17h30 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem filas do quilômetro 39 ao 40 e do quilômetro 63 ao 65. Em direção à Capital, o tráfego flui bem.

17h28 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,9 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk a Avenida Álvaro Ramos.

17h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois pontos de lentidão na pista marginal, do quilômetro 228 ao 226 e do quilômetro 218 ao 220.

17h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de três quilômetros da Marginal do Pinheiros a Rua Antônio de Macedo Soares.

17h21 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem lentidão de 4,6 quilômetros na pista expressa Ponte da Casa Verde a Ponte da Vila Guilherme.

17h19 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 6,5 quilômetros e vai da Praça da Bandeira a Avenida Onze de Junho.

17h16 – São Paulo tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h13 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 5 de novembro.

10h20 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h56 – Capital tem 82 semáforos desligados ou intermitentes nesta manhã, em locais como a Avenida Itaquera e o Largo Santa Cecília. Mais cedo, havia 91 com danos.

09h46 – Ayrton Senna tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Guarulhos.

09h32 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h12 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h01 – Capital tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h57 – Castelo Branco sem registros de lentidão.

08h46 – Imigrantes tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

08h35 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h25 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h16 – Ayrton Senna tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

08h12 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Tatuapé.

08h00 – Capital tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h50 – Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Jundiaí.

07h43 – Há 77 semáforos apagados ou intermitentes na capital, em vias como a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini e a Avenida do Estado.

07h36 – Castelo Branco tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Barueri.

07h30 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h25 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h18 – Avenida Robert Kennedy tem 1,9 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Morais Torres.

07h11 – Rodoanel tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, em Osasco.

07h03 – Capital tem 39 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h54 – Há 70 semáforos apagados ou intermitentes na capital, em vias como a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini e a Avenida das Nações Unidas. A chuva desta segunda-feira danificou alguns deles.

06h49 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 quilômetros de lentidão no sentido Imigrantes, a partir da Rua do Boqueirão.

06h40 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

06h36 – Corredor Norte-Sul tem 1,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Rua Ribeiro de Lima.

06h31 – Radial Leste tem 1,3 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert.

06h27 – Anchieta tem faixa bloqueada no sentido São Paulo na altura do quilômetro 15, devido a uma batida entre carro e motocicleta.

06h20 – Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 24 e 20 do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h15 – Há 58 semáforos apagados ou intermitentes na capital, em vias como a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini e a Avenida das Nações Unidas. A chuva desta segunda-feira danificou alguns deles. Não há pontos de alagamento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).