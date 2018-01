TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h12 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 6,5 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

20h11 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h06 – A pista local da Marginal do Tietê registra 6,7 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até o Corinthians.

20h – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de tráfego moroso, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

19h50 – A capital tem 117 km de vias congestionadas, índice considerado acima do normal para o horário.

19h47 – Há retenção na pista sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias do km 15 ao km 32, entre as regiões de Bragança Paulista e Atibaia (SP), reflexo de uma operação para destombamento de uma carreta no km 32 que restringiu o tráfego na via. Não há mais restrições. Na pista sentido Belo Horizonte, há retenção do km 479,2 ao km 477,2, na região de Contagem, devido ao excesso de veículos.

O tempo é chuvoso em pontos entre o km 8,5 (Bragança Paulista) e o km 90,4 (Guarulhos). A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

19h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,3 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h25 – A capital tem 170 km de lentidão no momento.

19h20 – A Avenida Santo Amaro tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Gastão Liberal Pinto até a Alvorada.

19h10 – A Avenida Tancredo Neves tem 2,3 km de morosidade, sentido Anchieta, da Saúde até a Rua Monte Azul Paulista.

19h – A pista local da Marginal do Tietê tem 5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte do Tatuapé.

18h45 – A Avenida Brasil tem 2 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Venezuela até a Pedro Álvares Cabral.

18h33 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Água Espraiada até Estuário.

18h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 13,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte da Vila Guilherme.

18h03 – A Radial Leste tem 4,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h – A cidade tem 130 km de engarrafamento.

17h55 – A Rua da Consolação apresenta 2 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Martinho Prado.

17h50 – A pista local da Marginal do Tietê tem 7,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Casa Verde.

17h45 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

17h42 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Escola de Engenharia Mackenzie até o Viaduto Grande São Paulo.

17h35 – O Elevado Costa e Silva registra 1,7 km de fluxo moroso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua Ana Cintra.

17h30 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

17h29 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h22 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Brasil até a Avenida Paulista.

17h20 – A capital tem 102 km de vias congestionadas.

17h15 – A Avenida Nove de Julho tem 2 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Groenlândia até o Viaduto Nove de Julho.

17h05 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de fluxo intenso, sentido Santana, do Complexo Viário João Jorge Saad até o Viaduto Pedroso.

16h55 – A Avenida do Estado tem 5,2 km de tráfego intenso, sentido Ipiranga, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Francisco Mesquita.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 10,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte Vila Guilherme.

16h45 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h19 – Avenida Tancredo Neves, sentido Rodovia Anchieta, tem lentidão entre a Avenida Monte Azul Paulista e o Viaduto Saúde.

15h38 – Marginal do Tietê, tem lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, entre Vila Guilherme e o Viaduto José Gomes Falcão.

15h13 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com lentidão entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Américo Vespucci.

14h29 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Ponte Aricanduva e o Viaduto Imigrante Nordestino.

12h20 – Ponte Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o término da Ponte e o Viaduto Benedita de Paula Coelho.

12h19 – Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego.

11h26 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com lentidão entre o Viaduto República Árabe Síria e a Avenida Pedroso de Moraes. São Paulo com 49 km de filas.

11h14 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem tráfego intenso entre o Viaduto Pedroso até o Viaduto Indianópolis.

10h50 – Colisão entre dois carros de passeio na Rodovia Ayrton Senna, às 10h20, km 22, região de Guarulhos, sentido Capital, bloqueia a faixa da esquerda (1). O acidente, que não deixou vítima, provoca tráfego lento entre os kms 24 e 22. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

10h48 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

8h45 – Marginal Pinheiros tem 9,3 km de lentidão na via expressa, no sentido Interlagos, da Cidade Jardim até a Rodovia Castelo Branco.

8h32 – Marginal Tietê tem lentidão de 5,4 km, na pista local, no sentido Ayrton Senna, da Casa Verde ao Piqueri.

8h19 – Lentidão na Rodovia Anchieta na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10, e na chegada a Santos do km 64 ao 65, por excesso de veículos.

8h10 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista expressa, no trecho Campinas-Cordeirópolis, do km 109 ao km 107.

8h05 – Rodovia Castelo Branco tem congestionamento na pista expressa, no trecho Osaco-Barueri, do km 31 ao km 25.

7h50 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 km de lentidão do Viaduto Santo Aamaro até término da Rua Aliomar Baleeiro.

7h00 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 5,5 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h53 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão, entre as ruas Rubens Gomes Bueno e Américo Brasiliense. No sentido Interlagos; lentidão de 1,8 quilômetro na pista expressa entre 3.200 metros depois da Ponte Nova Morumbi e e Ponte Transamérica.

6h43 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão, entre as ruas Rubens Gomes Bueno e Américo Brasiliense; na expressa, a lentidão é de 1 quilômetro, entre as pontes João Dias e Transamérica.

6h41 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com trechos de lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h30 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 5 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Rua Almirante Brasil.