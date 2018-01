TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 7 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

10h49 – Encerramos as postagens desta manhã.

10h17 – Rio-Santos tem tráfego intenso no trecho Ubatuba-Caraguatatuba. Há lentidão entre os quilômetros 96 e 77 e do 62 ao 54.

10h03 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h45 – Vinte e cinco pessoas ficaram feridas na batida envolvendo um ônibus na Rua Padre João, na Penha. Viaturas dos bombeiros e do SAMU fizeram o socorro.

09h39 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral ,entre os quilômetros 38 e 40.

09h28 – Segundo os Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas na batida envolvendo um ônibus na Rua Padre João, na Penha.

09h15 – Ônibus bateu em uma árvore na Rua Padre João, na Penha. Passageiros ficaram feridos. Nove viaturas dos bombeiros estão no local.

09h08 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.

09h04 – Radial Leste liberada em relação ao acidente no sentido bairro, após p Viaduto Guadalajara.

08h19 – Imigrantes não tem registros de lentidão.

08h08 – Corredor Norte-Sul tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

07h58 – Ayrton Senna não tem registros de lentidão.

07h52 – Acidente na Avenida Inajar de Souza interdita três faixas no sentido Lapa, próximo a Rua Cosmo.

07h46 – Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 48 e 53 no sentido litoral, devido a batida envolvendo duas carretas. Os veículos já foram retirados da via.

07h30 – Marginal do Pinheiros tem dois quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir do SP Market.

07h25 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido São Paulo.

07h17 – Acidente interdita faixa da Radial Leste sentido bairro, na altura do Viaduto Guadalajara.

07h14 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 20.

07h10 – Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 48 e 54 no sentido litoral, devido a batida envolvendo duas carretas.