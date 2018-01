TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 7 de maio

O usuário do Instagram Rodrigo Veronesi (@veronesi_digo) postou uma foto do congestionamento no km 23 da Rodovia Anchieta, por volta das 8h desta terça-feira.

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

09h55 – Marginal Pinheiros com lentidão de 9,3 km no sentido Interlagos, desde a Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

9h12 – Avenida Pedro Álvares Cabral tem trânsito carregado para quem segue no sentido dos Jardins. No sentido contrário, o tráfego flui livremente.

9h04 – Raposo Tavares tem tráfego lento do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

8h57 – Faixa interditada na Avenida Edgar Facó, sentido centro, próximo ao número 1400, por conta de um atropelamento.

8h47 – Faixa da direita da Avenida do Estado, sentido Santana, está interditada por causa da queda de motociclista. Pelo mesmo motivo, trânsito é complicado na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte.

8h44 – 90 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim (9,3 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro (4,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutoia (4,5 km)

• Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Moravia até a Ponte Aricanduva (3,2 km)

7h10 – Pista central sul da Rodovia Anchieta segue bloqueada no sentido litoral, do km 14 ao km 10, devido a uma colisão entre duas carretas. O tráfego flui pela pista marginal.

7h07 – 27 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (3,8 km)

• Complexo viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,9 km)

• Avenida Interlagos, sentido centro, da Rua Antonio Barbosa da Silva Sandoval até a Avenida Miguel Yunes (1,6 km)

• Radial Leste, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Almirante Brasil (1,5 km)

6h40 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 270,5 ao km 269, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem dificuldades.

6h34 – Avenida Rebouças tem lentidão em direção à Avenida Doutor Arnaldo.

6h33 – Estrada do M’Boi Mirim tem congestionamento no sentido Marginal Pinheiros, que, por sua vez, tem o trânsito fluindo bem na altura da Ponte Estaiada, nos dois sentidos.

6h30 – O motorista que segue pela Radial Leste, em direção ao centro, encontra lentidão inclusive na faixa reversível, na região do Tatuapé.

6h25 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta na chegada à São Paulo, devido ao excesso de veículos. No km 14, um acidente envolvendo um caminhão ocupa a via.

6h22 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão na chegada a SP, entre os km 21 e 19. A Ayrton Senna tem tráfego lento também em sentido a São Paulo, entre os km 24 e 20.

6h10 – Bom dia! CET não registra pontos de lentidão em São Paulo.