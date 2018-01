TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Dutra.

20h28 – A capital tem 35 km de vias congestionadas no momento.

20h25 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedroso de Morais.

20h19 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 334 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso.

20h17 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a José Homero Roxo.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de morosidade, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

19h54 – A Avenida Francisco Morato tem 2,8 km de congestionamento, sentido bairro, da Imigrante Japonês até a Taboão.

19h48 – A Rua Alvarenga tem 1,6 km de lentidão da Ponte Cidade Universitária até a Sapetuba.

19h35 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h33 – A Avenida Vicente Rao tem 2,2 km de tráfego intenso, sentido Diadema, da Avenida Vereador José Diniz até a Avenida Washington Luís.

19h22 – A Radial Leste registra 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Brasil até o Viaduto Pires do Rio.

19h15 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

19h05 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h58 – A Rua Teodoro Sampaio tem 2,2 km de morosidade da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

18h53 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de engarrafamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo para Paul até a Praça Oswaldo Cruz.

18h49 – A Avenida Santo Amaro tem 2,8 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Gastão Liberal Pinto até a Rua Iraúna.

18h35 – A Avenida Faria Lima tem 2,5 km de lentidão, sentido Itaim, da Pedroso de Morais até a Rua Tucumã.

18h24 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

18h04 – A Radial Leste registra 5,6 km de fluxo moroso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Dona Matilde.

17h56 – A Avenida do Estado tem 1,6 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

17h52 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

17h48 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h35 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de trânsito lento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h28 – A cidade tem 102 km de vias congestionadas.

17h21 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Cidade Jardim.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Congestionamento foi o segundo maior do ano no período da manhã, com 171 km de filas, às 9h30.

16h46 – São Paulo com 90 km de filas.

16h45 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso entre a Ponte Cidade Jardim e a Avenida Jaguaré.

16h26 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 272 ao km 269,5, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso.

16h25 – São Paulo com 65 km de filas.

16h20 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida Paulista e a Brigadeiro Faria Lima.

16h06 – Pista expressa da Marginal do Tietê, com lentidão no sentido Ayrton Senna, entre Rio Tamanduatei até Julio de Mesquita Neto.

16h02 – Incêndio em uma fábrica de prancha de surfe na Rua Francisco Alves,638, na Lapa.A princípio não há vítimas. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local.

15h45 – São Paulo com 42 km de congestionamento.

15h37 – Avenida Brigadeiro Faria Lima é o ponto com maior congestionamento na capital. De acordo com a CET há 2,5 km de congestionamento na via, entre a Rua Tucuma e a Avenida Pedroso de Morais.

Avenida Paulista é o segundo ponto com maior congestionamento na capital. Lentidão entre a Alameda Oswaldo Cruz e a Rua Augusta.

15h23 – São Paulo tem 48 km de lentidão.

15h22 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem excesso de veículos entre Avenida Pedroso de Morais até a Rua Tucumã. Tráfego lento por 2,5 km da via.

15h21 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem 2,6 km de filas entre a Avenida Alcântara Machado até a Rua Antonio.

14h55 – Avenida do Estado, com 2 km de excesso de veículos, sentido Santana, entre a Avenida João Teodoro e Trinta e Um de Março.

14h48 – Por causa da chuva contínua, São Paulo tem agora 4 pontos de alagamento. Um deles é no Centro da cidade, na Rua Jaragua. Os outros 3 estão na Vila Mariana, um é na Avenida Pedro Alvares Cabral, no acesso à Avenida Ibirapuera.

Os outros 2 pontos alagados estão na Avenida 23 de Maio. O primeiro é na altura da Rua João Jorge Saad sentido aeroporto e o outro está no sentido contrário, à Rua Gal. Marcondes Salgado.

14h47 – Mesmo com a chuva, o tráfego segue tranquilo nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, segundo a Ecovias.

14h38 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem 3,6 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna. Lentidão encontra-se entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Atílio Fontana.

14h29 – São Paulo tem 41 km de congestionamento.

14h11 – Um motociclista caiu na Rua Bela Cintra, número 740, sentido Consolação. Uma vítima foi socorrida pelo SAMU.

13h37 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, com 4 km de lentidão entre o Rio Tamanduateí e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo ainda tem congestionamento acima da média, com 45 km de filas.

13h17 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem congestionamento entre a Rua Augusta até a alameda Oswaldo Cruz.

13h14 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, tem excesso de veículos por 2,5 km no sentido Itaim Bibi. Congestionamento está entre a Avenida Pedroso de Morais até a Rua Tucumã.

12h59 – São Paulo tem 55km de lentidão.

12h54 – Acidente de moto, na Alameda Santos, altura do número 1940, no Jardim Paulista. Vítima socorrida do Pronto Socorro Vergueiro.

12h50 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem excesso de veículos entre a Avenida Antonio e Alcantara Machado. São Paulo com 68 km de filas.

12h17 – Foi liberado o acesso da pista central para a expressa, da Marginal do Tietê, sentido Penha, onde ocorreu um tombamento de um caminhão, no começo da manhã, sobre o Rio Tamaduateí, perto da Ponte da Casa Verde. Uma faixa da pista expressa continua interditada.

12h13 – Avenida Washington Luis, sentido centro, com lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Avenida Chaves.

11h57 – De acordo com o Corpo de Bombeiros, um atropelamento de moto aconteceu na Avenida Marginal esquerda da Rodovia Anchieta, na região do Sacomã.

11h52 – A cidade tem 4 pontos de alagamentos transitáveis. No centro, a Rua Jaraguá tem trecho alagado perto da Rua Anhaia. Na região de Vila Mariana, na zona sul, alagamentos na Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Ibirapuera, perto da Avenida Ibirapuera, e na Avenida 23 de Maio, perto do Complexo Viário João Jorge Sadda, sentido Santana, e perto do Viaduto General Marcondes Salvado, sentido Aeroporto.

11h39 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

11h35 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra congestionametno entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo tem 158 km de filas.

11h29 – Tráfego intenso na Avenida Dr. Arnaldo no sentido Consolação.

11h20 – Acidente na Avenida Ricardo Jafet, número 100, na região do Ipiranga. Um carro colidiu em um muro. Corpo de Bombeiros está no local.

11h13 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. Na direção da Lapa, a pista expressa tem 11 km de trânsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde e a local entre a Rua Massinet Sorcinelli e Hospital Vila Maria e Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó. Do outro lado, a pista expressa tem 8 km de lentidão entre o Rio Tamanduateé e Ponte das Bandeirantes e a local entre as Pontes da Casa Verde e Bandeirantes.

11h11 – Dois ônibus colidiram na Rua Jorge Miranda, na altura do número 100, no Bom Retiro. Uma criança ficou ferida e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Infantil da Santa Casa.

10h57 – Lentidão na chegada a Capital pela Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego. No momento, chove em todo o trecho de concessão.

10h56 – Rodovia Ayrton Senna segue com dois pontos de tráfego lento em direção a Capital, do km 25 ao 18 e do km 13 ao 11. Ambos por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

10h54 – Por conta da chuva, a cidade registra dois pontos de alagamentos transitáveis. Um na Avenida Pedro Álvares Cabrasil, sentido Pinheiros, perto do número 1.485, e outro na Avenida 23 de maio, perto do Complexo Viário João Jorge Saad, sentido Santana.

10h51 – O Corredor Norte-Sul tem 7 km de lentidão no sentido Santana, entre os Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo tem 161 km de filas. Zona oeste com 53 km de lentidão.

10h40 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, com trânsito lento entre a ponte Atilio Fontana e ponte do rio Tamanduateí.

10h34 – Tombamento de caminhão na Rua Cardeal Arcoverde, altura do número 2.900, em Pinheiros. Uma vítima foi socorrida no Pronto Socorro da Lapa.

10h19 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram congestionamento. Na direção da Rodovia Ayrton Senna, a pista expressa tem 10 km de lentidão da Ponte Atílio Fontana até a Ponte do Rio Tamanduateí e a pista local tem 8 km, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Casa Verde. Do outro lado, a pista expressa tem 7 km de trânsito lento, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castello Branco.

10h12 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10 km de lentidão entre a Ponte Ary Torres e Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 162 km de lentidão. Zona oeste com 53 km de filas.

10h01 – A Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de tráfego lento em direção a Capital, do km 26 ao 25 e do km 23 ao 19. Ambos por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

9h51 – A forte chuva que atingiu a capital paulista desde as 8 horas desta terça-feira, 5, além de ajudar a aumentar o índice de congestionamento já provocou a formação de um ponto de alagamento transitável, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trecho alagado estava na Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Rua da Coroa, na zona norte da cidade, atrapalhando o trânsito no local.

Por conta da chuva, que ajuda a provocar acidentes, às 9h30, a cidade registrava o segundo maior congestionamento no ano para o período, com a marca de 171 quilômetros. A segunda maior marca de 2012 para o período foi registrada no dia 27 de abril, também às 9h30.

O temporal também causou a queda de 24 árvores, em divesas regiões da cidade, e deixou ao menos 51 semáforos com problemas em importantes vias de São Paulo, entre elas Avenidas Francisco Morato, Morumbi, Ipiranga, Jabaquara e Brigadeiro Faria Lima.

Acidente

Apenas uma faixa da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, perto da Ponte da Casa Vede, ainda estava interditada às 9h45 devido a um acidente. Um caminhão transportando ferragens tombou, espalhando a carga na pista e interditando três faixas de rolamento. Uma pessoa ficou ferida.

9h44 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 10 km de trânsito lento da rodovia Castelo Branco até a ponte Ary Torres.

9h37 – Acidente com caminhão de carga na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, ocupa uma faixa após a ponte da Casa Verde.

9h33 – São Paulo já tem 171 km de lentidão.

9h23 – As faixas da esquerda e da direita da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt estão com o tráfego restrito no km 399,6, na região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de polietileno na pista. O tráfego segue pelo acostamento. Há lentidão do km 398,6 ao km 399,6. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação da via.

9h22 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo tem 161 km de filas. Zona oeste com 47 km de lentidão.

9h07 – A cidade de São Paulo já registrava às 9 horas desta terça-feira, 5, chuvosa o terceiro maior índice de congestionametno do ano no período da manhã, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Às 9 horas foram registrados 161 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito carregado. O terceiro maior congestionamento na cidade havia ocorrido no último dia 7 de maio, também às 9 horas, quando os motoristas enfrentaram 143 quilômetros de lentidão. Já a segunda maior marca de 2012 chegou a 168 quilômetros, no dia 27 de abril, às 9h30. O recorde na cidade é de 249 km.

As vias com maiores trechos de trânsito intenso eram as Marginais do Tietê e do Pinheiros. A pista expressa da Pinheiros, sentido Interlagos, tinha 11 quilômetros de lentidão entre as Pontes Ary Torres e Rodovia Castelo Branco.

Já a Marginal do Tietê registrava congestionamento nos dois sentidos. Na direção da Lapa, a pista expressa estava com 7 km de trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto e a local estava com 5 km, entre a Rua Massinet Sorcinelli e Hospital Vila Maria. No outro lado, a expressa estava com 7 km de lentidão entre o Rio Tamanduateí e Ponte do Piqueri.

Apesar da forte chuva que atingia a cidade por volta das 9 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não registrava trechos de alagamentos. Segundo boletim da CET, 25 árvores caíram em vias da cidade e 45 semáforos apresentavam problemas nesta manhã de terça-feira.

8h54 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 11 km de congestionamento entre as Pontes Ary Torres e Castelo Branco. São Paulo com 155 km de lentidão. Zona oeste com 44 km de filas.

8h46 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra 6 km de lentidão entre Viaduto Borges Lagoa e Praça da Bandeira. São Paulo tem 148 km de filas. Zona sul com 39 km de lentidão.

8h39 – Motorista encontra lentidão no sentido Capital pela Anchieta do km 24 ao Km 18 e do Km 13 ao km 10, e pela Imigrantes do km 13 ao km 11. Já no sentido litoral, o tráfego é lento na Anchieta do km 59 ao km 60 altura do Jardim Casqueiro, em Cubatão. O motivo é o excesso de veículos.

8h36 – Três pessoas foram atropeladas em acidentes nesta manhã. Dois deles por veículos de passeio, um na Avenida Santos Dumont, perto da Avenida do Estado, sentido Aeroporto, e outro na Avenida dos Tajuras, sentido Centro. Uma moto atropelou um pedestre na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga.

8h34 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção a Capital, do km 28 ao 25, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal. Há garoa em alguns trechos operados pela Ecopistas. A concessionária pede cautela aos motoristas.

8h33 – A Avenida Washington Luis, sentido Centro, congestionada entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Chaves. São Paulo tem 131 km de filas. Zona sul com 35 km de lentidão.

8h12 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, em razão de uma ocorrência envolvendo caminhão, que bloqueia três faixas da pista expressa, na altura da Ponte do Rio Tamanduateí.

8h07 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, tem lentidão da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castello Branco. São Paulo com 116 km de filas. Zona sul com 36 km de congestionamento.

7h53 – A chuva provocou a queda de 22 árvores na cidade. Na Rua Paulo Queiroz, na zona sul, a via está totalmente interditada por conta da queda de uma árvore de grande porte. A chuva também deixou 34 semáforos com problemas nesta manhã.

7h49 – Um caminhão tombou e espalhou carga de ferragens por três faixas da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, perto da Ponte da Casa Verde.

7h41 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestioanda entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 82 km de filas. Zona sul com 32 km de lentidão.

7h04 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Maracatins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 50 km de filas. Zona sul com 24 km de lentidão.

6h56 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, com 6,5 quilômetros de congestionamento entre a Avenida 11 de Junho e o a Praça da Bandeira. Motivo: acidente entre carro e moto junto ao Viaduto Pedro de Toledo. No sentido Santana, são 2,7 quilômetros, a partir do Viaduto João Julião Costa Aguiar.

6h53 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, com 3,5 quilômetros de congestionamento entre a Avenida 11 de Junho e o Viaduto Santa Generosa. Motivo: acidente entre carro e moto junto ao Viaduto Pedro de Toledo.

6h51 – Avenida Tancredo Neves, sentido Imigrantes, com 2,5 quilômetros de trânsito ruim até a Rua do Boqueirão

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com 5,5 quilômetros de trechos de lentidão, entre a Avenida Melchert e a Ligação Leste-Oeste.

6h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com três trechos de lentidão: entre os quilômetros 14 e 10; 22 e 19 e entre os quilômetros 34 e 27; o último em razão de bloqueio de duas faixas no quilômetro 27 (Cotia), onde um caminhão roubado bateu contra a mureta central, causando vazamento de óleo. O veículo de carga já foi retirado do local, mas resta a limpeza da pista.

6h32 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de trechos de lentidão, entre a Avenida Melchert e a rua Almirante Brasil.

6h30 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2,7 quilômetros de lentidão entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

2h00 – Apesar do tempo chuvoso e das pistas escorregadias, as principais estradas estaduais e federais não registram acidentes graves nem trechos de bloqueio que causam pontos significativos de retenção no tráfego.