TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

21h25 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Ana Catharina Randi até a Vieira de Morais.

21h10 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,9 km de morosidade, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

20h11 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

20h05 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h01 – A cidade tem 117 km de lentidão.

19h57 – A concessionária Ecovias implantou a operação comboio pela Anchieta e Imigrantes devido a neblina que encobre as rodovias, a partir da praça de pedágio no km 32.

19h56 – A Avenida Interlagos tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

19h54 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de trânsito lento da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h48 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Péricles até a Avenida Pompeia.

19h36 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

19h33 – A Avenida Santo Amaro tem 2,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Kansas até a Roque Petroni Junior.

19h29 – A cidade tem 162 km de vias congestionadas nesta noite.

19h25 – A Avenida Brasil tem 2 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h12 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Alves Pontual até a Alberto Augusto Alves.

19h02 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,2 km de morosidade, sentido Santana, da Avenida do Estado até a Zaki Narchi.

18h52 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de tráfego moroso, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

18h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 12,5 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Transamérica.

18h35 – A Avenida do Estado tem 1,8 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Avenida Cruzeiro do Sul.

18h30 – A Rua da Consolação tem 2,1 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Martinho Prado.

18h22 – A Radial Leste tem 4,6 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h19 – A cidade tem 127 km de engarrafamento, sendo que a zona sul concentra 43 km desse total.

18h13 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h07 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de morosidade, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

17h51 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de tráfego moroso, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h48 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

17h36 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

17h30- A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

17h20 – A capital tem 72 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

17h13 – O tráfego na rodovia Ayrton Senna segue lento em direção ao Interior, do km 11 ao 15, região de São Paulo, por conta do excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

16h – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Estados Unidos e a Rua Gabriel.

15h49 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre a Rua Caetano e Trinta e Um de Março.

15h42 – A Autopista Fernão Dias informa que fará, na noite de hoje (12/6), a instalação de uma nova passarela no km 44,5 da rodovia, na região de Atibaia (SP). No local, será montada uma operação especial* para a instalação da travessia da passarela metálica, obra que visa a segurança do usuário que utiliza a Fernão Dias.

O procedimento terá início às 23h e deverá ser finalizado à 1h da madrugada. As pistas Norte (sentido Belo Horizonte) e Sul (sentido São Paulo) serão interditadas de maneira alternada durante esse período. Por volta da meia-noite, ambos os sentidos da rodovia serão totalmente interditados por cerca de 30 minutos, para que a operação ocorra de maneira segura para os usuários e trabalhadores. Durante esse período, um guindaste fará a montagem da passarela. A Concessionária fará a sinalização do local.

15h37 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre a Avenida João Jorge Saad Cebolinha e o Viaduto Generosa.

15h20 – Por conta da baixa visibilidade provocada pela neblina no topo de serra, segue em andamento a Operação Comboio pela via Anchieta e rodovia dos Imigrantes. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31, sentido litoral, pela Anchieta e na praça de pedágio no km 32, pela rodovia dos Imigrantes.

15h12 – Carro e moto colidiram na Avenida Paulista, nas proximidades da Praça Osvaldo Cruz. Uma faixa está interditada e nenhuma pessoa ficou ferida.

15h10 – A CET vai interditar o Túnel Jornalista Odon Pereira, no sentido Bairro, das 22h30 desta terça-feira, 12, às 5h00 da quarta-feira, 13, para manutenção. A túnel liga a Rua Doutor Luís Ayres à Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera.

Os motoristas deverão seguir pela Rua Castelo do Piauí, Avenida Itaquera (sentido bairro), continuando pelas ruas Heitor, Américo Salvador Novelli, Flores do Piauí e Avenida José Pinheiro Borges.

15h – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem 1,5 km de lentidão entre a Rua Tucuma até 96 m depois da Rua Teodoro Sampaio.

14h49 – Avenida Tancredo Neves é o ponto com maior lentidão na capital paulista. A via registra 2,3 km de filas, sentido Rodovia Anchieta, entre a Rua Monte Azul Paulista e a Avenida Saúde.

14h35 – Com o objetivo de melhorar a fluidez no tráfego e reduzir os riscos de acidentes, a Ecovias abre na próxima sexta-feira, dia 15, mais uma alça de acesso da via marginal para a pista central da Anchieta no sentido Litoral. Localizada no km 28, logo após a saída do Rodoanel, a alça foi sugerida pelos membros do comitê do Programa de Redução de Acidentes da concessionária (PRA).

Antes dessa nova saída, os usuários têm também à disposição outras duas alças de acesso à pista central – no km 23 e no km 26 da rodovia.

14h26 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Ponte Vila Guilherme e o Viaduto Janio Quadros.

14h02 – Rodovia Anchieta com tráfego intenso, sentido capital paulista, entre o Complexo viário Escola de Engenharia Mackenzie e a Rua Gaúcha.

13h51 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão enre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

13h39 – Avenida Tancredo Neves, sentido Rodovia Anchieta, tem tráfego intenso entre a Rua Monte Azul Paulista e a Avenida Saúde.

13h26 – Manifestação de ambulantes estão na Rua Riachuelo, sentido único, e a pista está interditada junto à Avenida Brigadeiro Luís Antonio.

13h24 – Manifestação na Rua Boa Vista, sentido único, ocupa duas faixas, próximo à Rua Três de Dezembro.

13h23 – Cerca de 400 vendedores ambulantes, realizam uma passeata no centro da cidade, reivindicando a regularização das licenças de trabalho. O grupo ocupa a Rua Riachuelo e segue em direção à prefeitura, no Viaduto do Chá.

13h14 – Por conta da baixa visibilidade provocada pela neblina no topo de serra, a Ecovias implantou às 12h50, a Operação Comboio na Via Anchieta. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade.

O movimento de veículos é lento no sentido Capital pela Anchieta, entre o km 15 e km 10, devido excesso de veículos. O trecho de serra via pista sul da via Anchieta, entre o km 40 e km 55, ficará interditado para obras hoje e amanhã (13), entre às 06h e 16h para manutenção preventiva e implantação de sistema de drenagem, além de serviços de limpeza de placas e de sinalização vertical.

Durante o bloqueio, a operação em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes será em esquema 5X3, em que a descida será feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

13h00 – AS pistas expressa e central da Marginal Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

12h37 – Marginal Tietê liberada junto à Ponte Vila Guilherme, sentido Ayrton Senna.

12h24 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, tem 7 km de lentidão entre as Pontes da Vila Guilherme e Julio de Mesquita Neto.

12h11 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

11h55 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Oscar Freire até o Túnel Maria Carolina.

11h45 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

11h38 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão nas pistas local e expressa entre a Ponte do Tatuapé e Avenida Vila Ema.

11h34 – Acidente na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Vila Prudente, próximo à Rua Waldomiro Moura Ribeiro.

11h11 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte do Limão até Ponte Vila Guilherme.

11h09 – Rua Boa Vista tem duas faixas interditadas na altura do número 170. Manifestantes ocupam a rua. Há lentidão pela região, afirma a CET.

10h54 – Um acidente envolvendo três carros e um caminhão interdita a faixa da direita da pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. A colisão aconteceu junto à Rua Massinet Sorcinelli. Uma pessoa ficou ferida.

10h51 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira. São Paulo com lentidão de 57 km.

10h22 – O tráfego na rodovia Ayrton Senna segue lento em direção a Capital, do km 22 ao 21, região de Guarulhos, por conta do excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções. Há boa visibilidade ao longo do trecho operado pela Ecopistas.

10h06 – Trânsito na região do Parque Ibirapuera será monitorado até as 23h30 para realização do SP Fashion Week.

9h39 – Motorista enfrenta dificuldades na Rodovia Ayrton Senna, na chegada a Capital, do km 24 ao 20, região de Guarulhos, por conta do excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções. Há neblina em diversos trechos das vias concedidas à Ecopistas. A concessionária indica cautela aos motoristas.

Acidente – Colisão entre carro e moto, no km 22 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, bloqueou a faixa da esquerda, das 9h às 9h15. O acidente deixou uma vítima, com ferimentos múltiplos, sem risco de morte, transferida para o Hospital Geral de Guarulhos.

9h33 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,5 km de lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 85 km de filas. Zona sul com 35 km de lentidão.

9h03 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, congestionado da Praça Campo de Bagatelle até o Túnel Ayrton Senna I.

8h55 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

8h46 – Motorista enfrenta dificuldades na Rodovia Ayrton Senna, na chegada a São Paulo, do km 21 ao 11, região entre Guarulhos e capital paulista, por conta do excesso de veículos.

8h45 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h43 – Corredor Brás Leme congestionado no sentido Centro entre Ponte da Casa Verde e Avenida Angélica. São Paulo com 92 km de filas. Zona sul com 38 km de lentidão.

8h32 – Veículo quebrado na Avenida Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista local, junto à Rua Alexandre Dumas.

8h27 – Devido à baixa visibilidade provocada pela neblina no topo de serra, a Ecovias implantou às 07h15, a Operação Comboio na Via Anchieta. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade.

O motorista que segue em direção a São Paulo pela via Anchieta encontra tráfego lento, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Na Baixada Santista há lentidão pela rodovia Cônego DOmênico Rangoni, sentido Cubatão, entre o km 270 e km 268, também por conta do excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito bom.

O trecho de serra via pista sul da via Anchieta, entre o km 40 e km 55, ficará interditado para obras hoje e amanhã (13), entre às 06h e 16h para manutenção preventiva e implantação de sistema de drenagem, além de serviços de limpeza de placas e de sinalização vertical. Durante o bloqueio, a operação em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes será em esquema 5X3, em que a descida será feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Placas de sinalização, cones e painéis de mensagem variável informarão os usuários a fim de orientar o tráfego e garantir a segurança.

8h26 – São Paulo registra 49 semáforos com problemas nesta manhã, segundo boletim da CET.

8h18 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão. No sentido Castelo, a pista expressa tem trânstio lento entre a Ponte Nova do Morumbi e Avenida Interlagos. Do outro lado, a expressa tem lentidão ente as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 91 km de filas. Zona sul com 40 km de lentidão.

7h52 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 4,5 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Takeo Yoshimura. São Paulo com

7h44 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h43 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h42 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem trânsito lento entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte Jânio Quadros. São Paulo com 58 km de lentidão. Zona oeste com 19 km de filas.

7h28 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 55 km de filas. Zona oeste com 18 km de lentidão.

7h18 – Radial Leste, sentido Centro, congestionado entre a Rua Wandenkolk e Pires do Rio.

7h08 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h05 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acumulam 11 quilômetros de trechos de lentidão desde a Ponte Jânio Quadros até o Cebolão.

6h58 – CET registra 22 quilômetros de filas de congestionamento na capital paulista.

6h55 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 4 quilômetros de tráfego lento entre as praças da Bandeira e Campo de Bagatelle.

6h53 – CET registra 20 quilômetros de filas de congestionamento na capital paulista.

6h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,1 quilômetros de lentidão, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

6h48 – CET registra 11 quilômetros de filas de congestionamento na capital paulista.

6h36 – Corredor da Brás Leme e Ponte da Casa Verde, sentido centro, com tráfego ruim desde a Rua Soror Angélica

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 5 quilômetros, entre o Viaduto Pires do Rio e a Ligação Leste-Oeste.

2h30 – A maioria das principais estradas estaduais e federais que passam pela capital e Região Metropolitana de São Paulo é afetada por uma densa neblina desde o final da noite de segunda-feira, 11, segundo informaram as concessionárias. Apesar da visibilidade parcial em decorrência do nevoeiro, até as 2 horas desta madrugada de terça-feira, 12, nenhum acidente com vítimas em estado grave havia sido registrado nas principais rodovias.

Na Rodovia Ayrton Senna, era registrado nevoeiro nas regiões de Itaquaquecetuba, Guarulhos e Guararema, trecho leste da Grande São Paulo. O mesmo ocorria na região de Guarulhos, Arujá e Santa Isabel pela Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 196 e 230. Na Rodovia Castello Branco, segundo a concessionária Viaoeste, ocorria neblina, além do trecho da capital, nas cidades de Osasco e Barueri, região oeste da Grande São Paulo.

Na Rodovia dos Bandeirantes, o nevoeiro mais denso era registrado na região de Cajamar, região noroeste da Grande São Paulo, principalmente no quilômetro 39. Já na Rodovia Anhanguera, o motorista encontrava muita neblina no trecho de Perus, na zona norte da capital, a partir do quilômetro 26. Em relação ao Sistema Anchieta-Imigrantes, que ficará até as 5 horas no esquema 5 x 2 – Operação Carreta -, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais, o nevoeiro atingia o trecho de planalto, entre São Paulo e as cidades de Diadema e São Bernardo do Campo, no ABC.

Acidentes – Desde as 18h45 de segunda-feira, 11, a Rodovia Raposo Tavares está bloqueada em ambos os sentidos no quilômetro 62, em São Roque, interior paulista, em razão do tombamento de um caminhão que transportava tambores de 200 litros contendo produto químico, não especificado pela concessionária Viaoeste. Para quem segue no sentido capital, o desvio, por dentro de São Roque, é feito no quilômetro 63. Quem viaja no sentido interior faz desvio no quilômetro 60. Até as 2 horas desta madrugada não havia previsão de liberação das pistas.

Meia pista da Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no sentido São Paulo na altura do quilômetro 568, em Barra do Turvo, Vale do Ribeira, na divisa com o Estado do Paraná, em razão de uma carreta que saiu parcialmente da pista e precisa ser retirada do local. Por causa do horário, não havia congestionamento no trecho.