TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

20h35 – A cidade tem 32 km de vias congestionadas.

20h20 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h – A Avenida dos Bandeirantes tem 1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da João Carlos Mallet até o Viaduto Jabaquara.

19h48 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,4 km de trânsito lento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita.

19h40 – A Avenida Paulista tem 1,1 km de lentidão, sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luís Antônio até a Rua Peixoto Gomide.

19h35 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

19h32 – A Radial Leste tem 4,8 km de tráfego carregado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Melchert.

19h22 – A Avenida Washington Luís registra 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Água Espraiada até a Vicente Rao.

19h15 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de lentidão, sentido bairro, da Centro Africana até a Alberto Augusto Alves.

18h56 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral ata a Antônio J. de Moura Andrade.

18h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h35 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Rua Vahia de Abreu.

18h32 – A capital tem 74 km de engarrafamento no momento.

18h20 – O Elevado Costa e Silva registra 1 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Ana Cintra até a Rua da Consolação.

18h15 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h08 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,4 km de trânsito carregado, sentido Vila Prudente, da Rua do Grito até o Viaduto Grande São Paulo.

17h55 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h47 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Antonio Rosa.

17h39 – A cidade tem 49 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

17h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Jardim.

17h15 – A pista expressa da Radial Leste tem 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h05 – O Corredor Norte/Sul tem 5,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto República Árabe Síria.

13h32 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão no sentido Santana, entre a Avenida Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h03 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros. Há filas entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

13h02 – São Paulo com 63 km de lentidão.

11h35 – Excesso de veículos na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre a Ponte da Freguesia do Ó e o início da rodovia.

11h30 – Tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

11h22 – São Paulo com 133 km de filas.

11h14 – Avenida Interlagos, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Pedro Chaves e o Viaduto João Gualberto.

11h02 – Há 8 km de filas na Avenida Washington Luis, no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Vitor Manzini.

11h01 – São Paulo tem trânsito acima da média. Saiba mais aqui.

10h30 – Tráfego flui bem na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes.

10h07 – Continua tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital, por excesso de veículos.

9h55 – Avenida Brigadeiro Faria Lima tem trânsito carregado nos dois sentidos.

9h54 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre a Rua Antonio de Carvalho Aguiar e a Ponte da Bandeira.

9h52 – São Paulo com 152 km de lentidão nas principais vias da capital.

9h41 – Há excesso de veículos na Avenida Washington Luís, sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Vitor Manzini e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h40 – Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, com 10,5 km de lentidão entre a Ponte do Socorro e a Ponte Cidade Jardim.

9h11 – O trecho sul do Rodoanel apresenta tráfego livre, sem congestionamento e acidentes.

9h10 – Rodovia Anchieta tem congestionamento entre o km 13 e o km 10, na chegada à São Paulo. Há filas na rodovia no sentido litoral, entre o km 59 e o km 60.

9h09 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, desde o km 24 e o km 20, na região de Guarulhos. O excesso de veículos está no sentido Capital. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego flui bem.

9h08 – A CET recomenda aos motoristas que evitem as avenidas Rubem Berta e Moreira Guimarães, nos dois sentidos. A região entre os viadutos República Árabe Síria (Indianópolis) e Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) passam por obras na pista.

9h06 – Há excesso de veículos na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrenta lentidão desde o Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h28 – Capital com 77 km de filas.

8h26 – Avenida Cruzeiro do Sul tem lentidão de 3 km no sentido Ipiranga, da Rua Darzan até a Avenida do Estado.

7h47 – Há 3,5 km de lentidão na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco. O congestionamento está concentrado entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Nova Morumbi.

7h45 – Avenida Washington Luis tem tráfego intenso no sentido centro. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Interlagos.

7h21 – Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba) com fluxo livre nos dois sentidos.

7h20 – Tráfego sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h16 – São Paulo com 30 km de filas nas principais vias da capital.