TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

17h53 – São Paulo tem 2 km de filas neste momento. Maior lentidão está na Rua da Consolação, sentido centro.

17h25 – Trânsito segue tranquilo na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes.

17h02 – Rua da Consolação, com lentidão no sentido Centro, entre a Rua Caio Prado e a Avenida Paulista. As filas são causadas por um protesto que acontece na região.

16h20 – Protesto causa congestionamento no centro e na Avenida Paulista. O ato teve início às 15h30 desta domingo, na Rua Ministro Rocha de Azevedo, próximo ao prédio da Caixa Econômica Federal, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O grupo caminhou pela Avenida Paulista, ocupando a faixa de ônibus e, por volta das 16h13, ocupava duas faixas da Rua da Consolação, sentido centro.

O protesto causa congestionamento na região, a Avenida Paulista tem 2,4 km de filas entre o acesso para a Avenida Doutor Arnaldo e a Avenida Rebouças até a Rua Oswaldo Cruz.

15h42 – Ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), tem tráfego tranquilo na tarde de hoje.

15h21 – Avenida Vinte e Três de Maio é o único ponto com lentidão na capital neste momento. O sentido Aeroporto da via tem excesso de veículos por 3,5 km entre a Avenida Euclides Figueiredo e a Avenida São Joaquim.

14h47 – Tráfego intenso na Avenida Nove de Julho, sentido Bairro. Excesso de veículos entre a Rua Cidade Jardim e o Complexo Coração de Maria.

14h44 – Avenida Vital Brasil, sentido centro, tem lentidão entre a Avenida Jorge de Lima e Corifeu de Azevedo Marques. São Paulo com 11 km de lentidão.

14h23 – Uma carreta tombou às 13h no km 21 do Rodoanel, sentido Bandeirantes e deixa lentidão no local. A CCR, concessionária da via, destombou o caminhão às 14h. Não houve feridos, mas duas faixas continuam bloqueadas. Congestionamento entre o km 24 e o km 20.

13h58 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 2,7 km de lentidão entre a Ponte Cidade Universitária e o Complexo Alexandre Mackenzie.

13h46 – Acidente entre motos na Avenida Sumaré, com a Rua João Arruda, na altura do número 1500, em Perdizes. Corpo de Bombeiros no local.

12h30 – Tráfego segue sem complicações em todo o Sistema Anchieta;Imigrantes.

12h12 – Há interdições nas principais vias da capital para realização da 18ª Maratona Internacional de São Paulo. Avenida Jornalista Roberto Marinho, onde foi feita a largada, na Marginal do Pinheiros com a Rua Guararapes, Avenida Lineu Machado, Avenida Pedroso de Moraes com a Rua Miguel Guastini, Avenida Manoel J. Chaves, Avenida Lineu de Paula Machado com a saída do Túnel Professor Zerbini. A Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Comandatura e o fim do percurso na Avenida República do Líbano.

A previsão para a liberação de todos os desbloqueios, de acordo com a CET, é para às 16h deste domingo.

11h48 – Avenida Rebouças tem tráfego intenso no sentido Eusébio Matoso.