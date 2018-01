TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h01 – Avenida Paulista, no sentido Rua da Consolação está apresentando 1,1km de lentidão, da altura da Rua Peixoto Gomide até a Luis Antonio.

16h41 – No total, a cidade de São Paulo acumula 3km de vias congestionadas nesta tarde de domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15h25 – Na Rodovia Régis Bittencourt, há lentidão na pista sentido Paraná, entre o km 355 e o km 360, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso neste domingo.

15h15 – O motorista que trafega na Avenida Interlagos, no sentido centro, encontra dificuldades no trecho entre a Rua Miguel Yunes até a Rua Angelo Bada, totalizando aproximadamente 1,1km de congestionamento.

14h23 – Avenida dos Tajurás está lenta desde a altura da Avenida Cidade Jardim até a Rua Américo de Moura, no sentido centro, com um total de 470m de lentidão. A região da Avenida Cidade Jardim, da Avenida Europa e da Rua Colômbia também apresenta dificuldades para o motorista, no sentido centro.

13h35 – Trecho próximo a Cidade Universitária apresenta lentidão. Na Rua Alvarenga , o congestionamento começa na altura da Rua Afrânio Peixoto e vai até a Cidade Universitaria, totalizando 584m de lentidão. Há dificuldade também para o motorista que trafega na Ponte Cidade Universitária, indo para a USP. Lentidão do início ao término da ponte.

13h11 – Estado de São Paulo acumula, neste domingo, 126km de vias congestionadas.

12h10 – Trânsito tranquilo na cidade de São Paulo neste começo de tarde de domingo. No Sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista encontra boas condições de tráfego e de visibilidade.