TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h33 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, na altura do km 45, sentido litoral, devido a colisão entre 2 carros. A faixa da esquerda está interditada.

17h19 – Rodovias dos Tamoios e Mogi-Bertioga apresentam tráfego normal nos dois sentidos e boa visibilidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17h01 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentam tráfego normal em ambos os sentidos.

16h10 – Rua Sólon, entre ruas Newton e Matarazzo, na região do Bom Retiro, centro, será interditada das 18h às 23h59, para a realização da festa do Padroeiro São Paulo.

Os motoristas que transitam pela Rua Sólon, sentido centro, e desejam acessar a Rua David Bigio deverão virar à esquerda na Rua Newton Prado, até virar à direita na Avenida Presidente Castelo Branco, novamente à direita na Avenida do Estado, acessando à esquerda a Rua David Bigio.

16h02 – Rodovia Régis Bittencourt apresenta lentidão entre os km 551 e km 550, na região de Barra do Turvo, devido a obras de alargamento de ponte no km 550, que restringem o tráfego na faixa da esquerda e acostamento. A faixa da direita está liberada.

Na pista sentido Curitiba, não há lentidão.

15h54 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

15h20 – Sistema Anchieta Imigrantes: iniciada operação subida. As duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta operam no sentido São Paulo. Descida apenas pela Anchieta.

14h54 – Trânsito na região de Cidade Tiradentes, zona leste, será monitorado até às 23h, para realização de festa junina no bairro.

14h49 – Fluxo permanece tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. Pista sul da Imigrantes está bloqueada para inversão de sentido.

13h27 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

12h53 – São Paulo registra neste momento 0 km de congestionamento neste momento.

12h47 – Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

12h35 – Trânsito na Avenida Santos Dumont será monitorado, das 13h às 17h, para realização da virada esportiva.