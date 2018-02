TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h32 – Para quem deixa Campos do Jordão e segue no sentido São Paulo, atenção para a lentidão em toda a extensão da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

17h23 – Na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, há congestionamento próximo ao km 37. Fique atento.

17h13 – Cidade de São Paulo está sem grandes problemas de lentidão nas vias. Pior trecho segue sendo a Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana.

17h00 – A Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, está com 2,8 km de lentidão.

16h13 – Trânsito mais tranquilo na capital paulista, sem maiores dificuldades para o motorista.

16h00 – Ao todo, a CET contabiliza apenas 1 km de lentidão em toda a capital. Apenas a zona sul da cidade possui dificuldades para o motorista que trafega neste domingo.

15h42 – Avenida Vinte Três de Maio está lenta no sentido Santana, totalizando 1,3 km de congestionamento.

13h52 – Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Rodovia Anchieta está com lentidão do início ao fim. Evite a região.

12h51 – Lentidão na rodovia Raposo Tavares, no sentido interior, graças a obras de recapeamento na pista, do km 37 ao 31. O motorista deve evitar a rodovia neste domingo.

12h46 – Trânsito carregado na Régis Bittencourt, mas sem lentidão.

11h55 – Na Avenida Ibirapuera, há um bloqueio por conta das obras do Metrô, mas o trânsito segue tranquilo, por conta do baixo tráfego de veículos por lá.

11h54 – Radial Leste no sentido bairro está lenta entre a avenida Alcântara Machado até Rua Glicerio, com 780 metros de lentidão.

11h49 – Dificuldades para o motorista que trafega na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, nesta manhã de domingo. Lentidão na região do aeroporto de Congonhas, totalizando 3,3 km de congestionamento.