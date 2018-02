TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h58 – O Sistema Anchieta/Imigrantes está em operação subida, no esquema 2×8. Não há lentidão nas rodovias.

17h57 – Segue congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt, do km 561 ao km 550, na região de Barra do Turvo. Ainda neste sentido, há restrições no tráfego no km 57, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras no km 550. O tráfego está parado entre o km 65 e o km 57.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17h36 – Há congestionamento em três trechos da Rodovia Fernão Dias. Há filas entre o km 53 e o km 65, na região de Mairiporã no sentido São Paulo, e entre o km 36 e o km 48, em Atibaia. Já o sentido Belo Horizonte da rodovia apresenta excesso de veículos entre o km 501 ao km 495,5 na região de Betim.

16h41 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 530 ao km 525, na região de Barra do Turvo, reflexo do tombamento de uma carreta no km 511, que restringiu o tráfego no local. Não há mais restrições. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 559 e o km 550, ainda na região de Barra do Turvo, devido a obras de alargamento da ponte no km 550, que restringem o tráfego na faixa da esquerda. A faixa da direita está liberada.

16h40 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, do km 501 ao km 495, na região de Betim, devido ao excesso de veículos.

16H20 – Lentidão na Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo do km 58 ao km 51, por excesso de veículos.

16h05 – São Paulo tem 5 km de lentidão nas principais vias da capital. Pior via neste momento é a Marginal do Pinheiros, em função de acidente.

15h34 – Um carro capotou na Marginal do Pinheiros, próximo ao Parque Vila Lobos, no sentido Interlagos. O acidente aconteceu na pista expressa, na raia olímpica, de acordo com a CET. O condutor do veículo, um Toyota Corolla, passou mal e perdeu o controle do carro. O veículo não colidiu com outros carros da via, mas terminou batendo em um muro da pista. A faixa da direita está interditada por agentes da CET e três viaturas do Corpo de Bombeiros realizam resgate à vítima. O motorista está sozinho no carro.

14h53 – Segue tranquilo o tráfego de veículos pelas rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.

13h50 – Atropelamento na Rua Miguel da Farias, na altura do número 266. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também o helicóptero da Polícia Militar, para atender uma vítima grave. Não há informações sobre o tráfego de veículos na região.

13h46 – São Paulo segue com 2 km de filas. Excesso de veículos apenas pela Avenida dos Bandeirantes.

13h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

12h54 – Acidente entre dois carros na Rua da Glória, na altura do número 22, bairro da Liberdade. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local.

11h57 – Tráfego tranquilo e com boa visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.