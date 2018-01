TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h50 – As principais rodovias de São Paulo registram pontos de congestionamento no final da tarde deste domingo, 5.

Na Rodovia Anhanguera, no sentido capital, o tráfego é intenso na região de Jundiaí entre os quilômetros 61 e 58. A Dutra também tem trânsito carregado para quem segue para São Paulo. Na região de Arujá, congestionamento entre os quilômetros 194 e 199 e depois do 205 ao 208, na pista expressa.

A Castello Branco tem lentidão por causa do excesso de veículos no trecho entre Barueri e Itapevi, entre o quilômetro 32 e o 30, sentido capital. Na Raposo Tavares, morosidade entre Cotia e Vargem Grande. São 7 quilômetros de filas a partir do Km 41.

Para quem viaja pelas Rodovias Ayrton Senna, Fernão Dias e Régis Bittencourt, o tráfego é tranquilo. No Sistema Anchieta/Imigrantes, apenas duas pistas estão liberadas para descida, pela Anchieta, por causa da neblina.

17h24 – Avenida Jornalista Roberto Marinho está parcialmente interditada, desde as 17h para obras da Linha do Metrô.

17h22 – Na capital, não há registros de congestionamento.

17h21 – Tráfego lento também na Raposo Tavares, no sentido capital, na região de Cotia, dos quilômetros 41 a 38, e na Castello Branco, dos quilômetros 32 a 30, na região de Barueri, sentido São Paulo.

17h17 – A Rodovia Presidente Dutra tem trânsito intenso no sentido São Paulo na região de Arujá, dos quilômetros 197 a 199.

16h27 – O trânsito é tranquilo nas principais rodovias que passam por São Paulo. Apenas quem viaja pela Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, encontra lentidão. Um tombamento no Km 362, na região de Miracatu, deixa o trânsito carregado até o Km 369.

16h07 – 15h31 – Continua o trânsito de 2,5 quilômetros na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, na região da Ponte Engenheiro Ary Torres.

15h33 – O trânsito continua ruim nos dois sentidos da Av. Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello.

15h31 – A Marginal Pinheiros tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, na região da Ponte Engenheiro Ary Torres.

14h23 – Treze pontos da cidade estão com os semáforos apagados ou em amarelo intermitente na tarde deste domingo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), problemas do gênero sempre acontecem ao menor sinal de chuva em São Paulo. Para todas as ocorrências já foi acionada manutenção.

O motorista deve redobrar a atenção nos seguintes cruzamentos:

– Avenida dos Bandeirantes x Alameda dos Maracatins

– Avenida Santo Amaro x Rua Alexandre Dumas

– Alameda dos Maracatins x Avenida Iraí

– Avenida Miruna x Alameda dos Maracatins

– Alameda dos maracatins x Avenida dos Imarés

– Estrada do Imperador x Avenida Águia de Haia

– Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares x Rua Dr Luiz Migliano

– Estrada de Mogi das Cruzes x Rua Acaípe

– Estrada do Imperador x Avenida Augusto Antunes

– Estrada do Imperador x Rua Trevo de Santa Maria

– Avenida Rangel Pestana x Rua Vasco da Gama

– Rua Antonio de Barros x Rua Honório Maia

14h10 – A Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello tem trânsito carregado nos dois sentidos como reflexo de uma obra nesta manhã e de um acidente na região.

14h08 – A Av. Pedroso de Moraes foi liberada à pouco para circulação. Um acidente mais cedo, sem vítimas, bloqueou a via.

12h14 – Trânsito tranquilo na cidade de São Paulo neste domingo. A CET não registra nenhum quilômetro de congestionamento.