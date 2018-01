TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h58 – Ao todo, a CET contabiliza para a cidade de São Paulo, 7km de lentidão neste domingo.

17h34 – Ainda na Avenida dos Bandeirantes, agora para o motorista que trafega sentido Imigrantes, há lentidão de 1,6 km da Rua Antonio de Macedo Soares, até a Rua Ribeiro do Vale.

17H17 – Avenida dos Bandeirantes está com lentidão para o motorista que trafega no sentido Marginal Pinheiros, desde a Rua Pamaris até a Rua Miruna. Ao total, são 2,1 km de congestionamento na região.

17h00 – O tráfego flui sem retenção em ambos os sentidos da Autopista Litoral Sul, que liga São Paulo a Foz do Iguaçu.

16h46 – Não há regiões de tráfego difícil na capital paulista neste momento, de acordo com a CET.

15h42 – Na cidade de São Paulo, a CET só considera lento, neste momento, o corredor da Avenida Juscelino Kubitschek, em direção ao bairro de Pinheiros. Fique atento no trecho desde a Marginal Pinheiros, até a Rua Ramos Batista.

14h10 – Trânsito de 500 m no corredor da Rua Europa, no sentido centro, da altura da rua Haroldo Veloso até o início da Avenida Cidade Jardim.

13h17 – Duas faixas da Avenida Ibirapuera, entre a Avenida Jamaris e a Avenida Moema, estão interditadas a partir de hoje, no sentido centro. O trânsito na região, no entanto, não está tão carregado. Para evitar perder tempo, a CET sugere que o motorista faça um desvio. A Avenida Ibirapuera ficará interditada até 2015.

12h57 – Avenida Juscelino Kubitschek, no sentido Pinheiros, está lenta entre a Marginal Pinheiros até a Rua Ramos Batista, num total de 850 m de congestionamento.

12h42 – Corredor da Vinte e Três de Maio está muito carregado para quem segue em direção ao Aeroporto de Congonhas. Evite a região.

12h20 – Trânsito traquilo para este domingo na cidade de São Paulo. O motorista que trafega na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, porém, encontra dificuldades entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Avenida Jabaquara, com um total de 1,1 km de lentidão.