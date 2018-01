TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo, 2 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

22h10 – Tráfego normallizado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

22h05 – Rodovia Presidente Dutra tem excesso de veículos no sentido São Paulo. Motorista reduz a velocidade entre o km 163 e o km 177.

21h55 – Rodovia Castelo Branco concentra 66 km de lentidão nos dois sentidos da via. De acordo com a concessionária que administra o trecho, CCR Via Oeste, o motorista reduz a velocidade desde o km 79 até o km 13 – tanto no sentido capital paulista quanto no sentido interior.



21h49 – Rodovia dos Bandeirantes tem 7 km de lentidão em Jundiaí, no sentido São Paulo. Há pontos de parada desde o km 65 até o km 58.

21h43 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes está liberada após a inversão de sentido. O Sistema Anchieta-Imigrantes volta a operar no esquema 5×5. Subida é feita pelas pistas norte da Anchieta e Imigrantes e a descida acontece pelas pistas sul das duas rodovias. Tráfego é tranquilo em todas as rodovias do Sistema.

21h35 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão de 5 km na chegada à capital paulista. Motorista reduz a velocidade entre o km inicial: 80 e o km 85.

21h30 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego tranquilo e boas condições de visibilidade nesta noite.

21h27 – Rodovia Castelo Branco tem excesso de veículos na região de Araçariguama. Motorista que segue no sentido capital paulista reduz a velocidade entre o km 79 e o km 13.

21h22 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem excesso de veículos na região de Jundiaí. Motorista reduz a velocidade entre o km 65 e o km 58.

21h15 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega com tráfego normal nos dois sentidos.

21h09 – Continua lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, na região de Guarulhos. A morosidade é reflexo de um acidente que causa lentidão entre o km 16 e o km 15.

21h03 – Segue tranquilo e com boas condições de tráfego o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

21h01 – Trecho de corredor de ônibus sobre a Ponte Eusébio Matoso entrará em operação amanhã, 03, em ambos os sentidos. Saiba mais: http://bit.ly/10IdcI5 .

20h58 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes está bloqueada no trecho de serra para inversão de sentido e normalização do Sistema Anchieta-Imigrantes.

20h54 – Rodovia Fernão Dias segue com 44 km de filas no sentido São Paulo. Motorista que retorna à capital pela Fernão Dias reduz a velocidade entre o km 14 e o km 58 – entre as regiões de Bragança Paulista e Mairiporã. No sentido Belo Horizonte há 7 km de retenção com filas na região de Betim, entre o km 503 e o km 496.

20h46 – Acidente complica o tráfego de veículos na chegada à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes. O motorista reduz a velocidade desde o km 21 até o km 15. No mesmo sentido, a rodovia tem congestionamento de mais de 20 km entre os municípios de Itupeva, Jundiaí e Campinas, do km 78 ao km 58.

20h45 – Permanece tráfego tranquilo e boa visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

20h44 – Rodovia Presidente Dutra tem excesso de veículos no sentido São Paulo. São 14 km de lentidão na pista expressa entre o km 163 e o km 177.

20h31 – Há 20 km de filas na Rodovia dos Bandeirantes no sentido capital paulista. Os pontos de parada estão concentrados entre os municípios de Itupeva, Jundiaí e Campinas, do km 78 ao km 58.

20h27 – Segue lentidão na Rodovia Castello Branco no sentido São Paulo. São dois quilômetros de filas na região de Barueri, entre o km 33 e o km 31.

20h20 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo. Há pontos de parada entre o km 334 e o km 331, na região de Juquitiba devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Curitiba o tráfego flui sem lentidão.

20h15 – Tráfego flui bem em todas as rodovias do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

20h06 – Tráfego normalizado na Rodovia Presidente Dutra, afirma a CCR Nova Dutra.

20h02 – Rodovia Mogi-Bertioga apresenta tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes. O tempo é instável e a visibilidade baixa em trechos isolados.

19h59 – Rodovia dos Bandeirantes tem mais de 40 km de filas no sentido São Paulo. Motorista reduz a velocidade entre o km 98 e o km 57.

19h46 – São Paulo com 2 km de filas nas vias monitoradas pela CET. Lentidão está concentrada na Avenida Interlagos, sentido Bairro, entre a via Teotonio Vilela e o término da Jurubatuba.

19h40 – Aumenta fluxo de veículos e congestionamento chega a 10 km da Rodovia Ayrton Senna no sentido capital paulista. Motorista reduz a velocidade do km 38 ao km 27.

19h35 – Tráfego segue intenso na Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo. Motorista reduz a velocidade entre o km 163 e o km 176.

19h32 – Rodovia Anhanguera tem cerca de 4 km de filas no sentido São Paulo. O motorista reduz a velocidade entre o km 62 até o km 58, na região de Jundiaí.

19h29 – Rodovia Floriano R. Pinheiro permanece com tráfego lento do km 40 ao km 26 no sentido São Paulo.

19h23 – Há mais de 50 km de filas na Rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo. A via tem tráfego intenso desde o km 7 até o km 58, nas regiões entre Vargem e Mairiporã. A causa da lentidão, segundo informe da concessionária que administra o trecho, é excesso de veículos.

No sentido oposto da Fernão Dias, o motorista que segue com destino à Belo Horizonte, encontra lentidão entre o km 506 e o km 496 na região de Betim.

19h20 – Segue tráfego tranquilo nos dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares.

19h15 – Rodovia Régis Bittencourt tem cerca de 10 km de filas no sentido São Paulo. Há excesso de veículos na região de Juquitiba, entre o km 338 e o km 331; na região de Cajati, do km 519 ao km 517, devido a obras de reparo que restringem o tráfego na faixa da esquerda. Ainda no sentido capital paulista, há lentidão entre o km 526 e o km 525, na região de Barra do Turvo (PR), devido à operação Pare/Siga implantada pela Autopista na via.

Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão, na tarde de hoje

19h09 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: entre o km 0 até o km 27 e do km 23 ao km 22.

19h05 – Rodovia Oswaldo Cruz, apresenta tráfego intenso sentido Taubaté.

19h02 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, permanece com tráfego intenso no sentido Praia Grande.

19h – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego permanece com tráfego intenso no sentido Guarujá.

18h57 – Sistema Anchieta-Imigrantes segue com tráfego tranquilo.

18h54 – Aumenta o fluxo de veículos na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. Há pontos de parada, informa a CET, entre a Ponte da Bandeiras até 670 metros depois do Arco da Sabesp.

18h52 – Rodovia Anhanguera tem excesso de veículos na pista sul, sentido São Paulo, na altura de Jundiaí. Motorista reduz a velocidade entre o km 63 e o km 58.

18h51 – Há mais de 50 km de filas na Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Um acidente prejudica o tráfego de veículos já na chegada à capital, na altura do km 15.

18h43 – Acidente prejudica o tráfego de veículos na Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista. Reflexo da colisão atinge trecho entre km 17 e km 15 da via.

18h41 – Rodovia Presidente Dutra tem 18 km de filas no sentido Rio de Janeiro. O motorista reduz a velocidade desde o km 187 até o km 179, por excesso de veículos.

18h39 –Tráfego tranquilo nos dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares. O tempo é encoberto, porém há boa visilidade no trecho de estrada.

18h37 – Segue interdição do sentido Paraíso da Avenida Paulista. Pista no sentido Consolação já está totalmente liberada, de acordo com a CET.

18h31 – Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes. O tempo é instável e há neblina em trechos isolados da via.

18h27 – Há mais de 40 km de filas na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo. A lentidão tem início no interior do Estado, na altura do km 98, pela pista expressa. O congestionamento segue até o km 50, passando pelos municípios de Itupeva, Jundiaí e Campinas.

18h20 – Rodovia Castello Branco tem mais de 10 km de lentidão no sentido São Paulo. O tráfego é lento na região de Barueri, entre o km 67 e o km 56, por excesso de veículos.

18h18 – Tráfego tranquilo nas vias do Sistema Anchieta-Imigrantes, afirma a Ecovias.

18h17 – Segue lentidão na Rodovia Presidente Dutra, reflexo de um acidente na altura do km 20, no sentido São Paulo. Motorista reduz a velocidade entre o km 22 e o km 23.

18h09 – Há 1,6 km de filas na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e o Arco da Sabesb.

18h – Rodovia Floriano R Pinheiro permanece com tráfego lento do km 46 ao km 26, no sentido São Paulo.

17h54 – Chuva causa falhas em 20 semáforos da capital paulista, afirma a CET.

17h53 – Fluxo de veículos normalizado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, segundo a Ecovias.

17h52 – Há cerca de três quilômetros de filas na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na região de Guarulhos. O motorista reduz a velocidade entre o km 206 até o km 209.

17h48 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento pela pista expressa, na região de Itu. Motorista reduz a velocidade entre o km 73 e o km 70.

17h29 – Excesso de veículos e chuva causam mais de 30 km de filas na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. De acordo com a Ecopistas, há pontos de parada desde o km 57 ao km 27 e do km 24 ao km 22.

17h25 – Há mais de 20 km de filas na Rodovia Floriano R Pinheiro, que interliga Campos do Jordão à São Paulo. O tráfego é lento do km 46 ao km 26, no sentido Taubaté. O tempo é instável e há neblina e baixa visibilidade em trechos isolados.

17h22 – Acidente complica o tráfego de veículos na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. A CCR Nova Dutra, concessionária responsável pela via, não tem informações sobre o caso, mas informa que o tráfego de veículos é lento entre o km 283 e o km 278.

17h20 – São Paulo tem 6 km de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

17h13 – Motorista que segue pela Rodovia Castelo Branco no sentido capital paulista encontra lentidão entre o km 73 e o km 70, região de Itu.

17h07 – Aumenta a lentidão na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. O excesso de veículos acumula cerca de 14 km de filas entre o km 85 e o km 99.

17h03 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego tranquilo entre São Paulo e Cotia nesta tarde. Há chuva leve no trecho de estrada.

17h – Rodovia Rio-Santos com tráfego intenso no sentido Guarujá. O tempo é instável, mas há boa visibilidade, informa o DER.

16h57 – Há cerca de 7 km de lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade na região de Barueri, na altura do km 37 até o km 30.

16h56 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e na Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo.

16h52 – Aumenta o fluxo de veículos na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. As filas têm início na altura da Rua Miruna e seguem até o Viaduto Dante Delmanto.

16h50 – Rodovia Presidente Dutra tem mais de 15 km de filas na região entre Guarulhos e São Paulo. O motorista reduz a velocidade desde o km 215 até o km 231.

16h45 – Mais de 6849 veículos deixaram o litoral paulista no sentido capital, segundo informações da Ecovias. O fluxo de veículos segue lento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 290 ao km 289.

16h35 – A Ecovias informa que o momento é ideal para o motorista que deixa o litoral paulista no sentido capital. O trafego é livre em todo o trecho de serra.

16h32 – Há mais de 20 km de filas na Rodovia Ayrton Senna no sentido São Paulo. Motorista encontra lentidão entre o km 47 e o km 27 e do km 23 ao 22.

16h25 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo entre o km 43 até o km 40, na altura de Campina Grande do Sul, no Paraná. As filas são reflexo de obras que acontecem no km 43 da via e deixam o tráfego de veículos restrito no local. O motorista que segue pela Régis também pode encontrar filas nos trechos entre o km 361 e o km 357 – na altura de Miracatu – e entre o km 336 e o km 331 – em Juquitiba.

16h20 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem excesso de veículos desde o km 297 até o km 292, devido excesso de veículos, de acordo com o DER. O tempo é instável e diminui a visibilidade na via.

16h16 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista, com tráfego lento na pista expressa, entre o km 73 e o km 56, na região de Araçariguama.

16h15 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego intenso, no sentido São Paulo, desde o km 5 até o km 41, entre Vargem e Atibaia, e entre o km 55 e o km 58, na região de Mairiporã. No sentido oposto o tráfego é livre.

16h10 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão nos dois sentidos. O motorista que segue no sentido Rio de Janeiro encontra lentidão na pista expressa, entre o km 69 e o km 67. Já no sentido oposto, há filas desde o km 205 até o km 212.

16h06 – Há dois pontos de lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. De acordo com a Autopista, concessionária que administra o trecho, há excesso de veículos do km 39 ao km 28 e do km 23 ao km 22.

16h05 – Volta à capital pela Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento desde o km 70 ao km 65, na altura da saída de Praia Grande.

15h58 – Capital paulista com 4 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O tempo é chuvoso em toda a cidade.