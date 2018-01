TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h58 – Operação Subida do Sistema Anchieta/Imigrantes. Apenas duas pistas da Anchieta estão liberadas para a descida para o litoral. Não há registro de lentidão nas estradas.

17h08 – Na Rodovia Castello Branco, o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16h50 – Tráfego lento na Rodovia Presidente Dutra na região de Piraí, entre os quilômetros 238 e 239, no sentido São Paulo.

16h05 – Lentidão na Avenida Paulista. O motorista encontra 1,2 km de morosidade entre a Rua Haddock Lobo e a Alameda Campinas.

13h53 – O motorista viaja com tranquilidade pelo Sistema Anchieta/Imigrantes. Não há registro de lentidão também na Rodovias Ayrton Senna e Fernão Dias.

13h27 – O tráfego é lento do quilômetro 521 até o 517 na Rodovia Régis Bittencourt, que liga a capital paulista a Curitiba, no sentido São Paulo, por causa de um acidente, na região de Barra do Turvo. A rodovia tem ainda interdições para obras na região de Cajati e Juquitiba, que não interferem no trânsito neste momento.

12h43 – Trânsito lento também na Avenida Rebouças, no sentido centro, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

12h31 – A Avenida Paulista tem 1 km de lentidão no sentido Consolação, entre as ruas Haddock Lobo e Pamplona.