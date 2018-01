TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h59 – Rodovia Régis Bittencourt está parcialmente interditada no sentido São Paulo no km 331 por causa de obras, o que gera lentidão entre o km 337 e 331, próximo a Juquitiba.

20h52 – Trânsito normal nos dois sentidos da rodovia Carvalho Pinto.

20h49 – Tráfego segue lento por causa do excesso de veículos do km 40 ao 27 da rodovia Ayrton Senna, no trecho entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, sentido São Paulo. No sentido interior, o movimento é normal.

20h42 – Lentidão na saída da Praia Grande, sentido capital, entre os km 292 e 288 da rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

20h35– Rodovia Bandeirantes tem trânsito lento com parada de 1 km no sentido capital, entre Itupeva a Jundiaí. Motivo é o excesso de veículos. Caminhões não podem circular na Bandeirantes entre os km 48 e 23 no sentido São Paulo: rota alternativa é a Anhanguera.

19h54 – Trânsito lento na Avenida Roque Petroni Junior, na zona sul da capital, desde a Avenida Dr. Chucri Zaidan, até a Avenida Santo Amaro.

19h46 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 39 ao 24, no sentido São Paulo.

19h40 – Rodovias Anchieta e Imigrantes estão com o tráfego normal, sem restrições, em ambos os sentidos. Há lentidão apenas no trecho Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, no sentido São Paulo, desde o km 292 até o km 288, por excesso de veículos.

19h38 – O tráfego segue lento do km 39 ao 27 da rodovia Ayrton Senna (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos), no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos e também como reflexo de uma queda de moto que interditou uma das faixas da esquerda, no km 27, por cerca de 15 minutos. O acidente deixou uma vítima leve.

19h37 – Rodovia Presidente Dutra está com trânsito normalizado, nos dois sentidos.

19h32 – Rodovia Castelo Branco, entre Itapevi e São Paulo, no sentido capital, apresenta trânsito lento com paradas, do km 33 ao 30.

19h28 – Rodovia Fernão Dias apresenta lentidão desde o km 51 ao 59, no sentido São Paulo, devido a quantidade de veículos.

19h23 – Na rodovia Régis Bittencourt o tráfego está apenas intenso no sentido São Paulo. A lentidão que estava na região do km 370 já foi normalizada.

19h13 – Na rodovia Anhanguera, há 4 km de lentidão, na região entre Louveira e Jundiaí, para quem trafega no sentido capital.

19h07 – Há tráfego lento com paradas em 7 km da Rodovia dos Bandeirantes, devido ao grande número de veículos na via, no sentido capital.

19h06 – A rodovia Dom Gabriel apresenta congestionamento entre os km 64 e 62, no sentido Itatiba, na região de Jundiaí, devido a tráfego intenso.

19h00 – O tráfego na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt há lentidão entre o km 376 e o km 370, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão.

18h50 – Na BR-101/RJ, o tráfego é intenso e com pontos de parada na pista sentido Niterói, devido ao excesso de veículos, nas regiões entre o km 280 e o km 281 e entre o km 292 e o km 296.

18h41 – Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, na altura de Praia Grande, no sentido São Paulo, tem lentidão do km 292 ao km 289, por excesso de veículos.

18h35 – Tráfego lento do km 37 ao 24 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos e reflexo das obras do Trevo dos Pimentas, em Guarulhos. No sentido interior, o movimento é normal, assim como nos dois sentidos da Carvalho Pinto.

18h08 – De acordo com a CET, não há nenhum registro de lentidão nas principais vias da capital, neste começo de noite de domingo pós-feriado. Situação boa para quem ficou na cidade no feriadão.

18h05 – Rodovias Raposo Tavares e Castelinho apresentam trânsito normal nos dois sentidos.

17h58 – Trânsito lento com paradas também no sentido capital, na Rodovia dos Bandeirantes, entre Campinas e Jundiaí. A concessionária informa que há 10 km de dificuldades para o motorista, na região.

17h56 – A rodovia Anhanguera apresenta trânsito lento com paradas no sentido capital, por 5 km na região entre Louveira e Jundiaí, devido ao tráfego intenso.

17h50 – Para quem trafega na rodovia Castelo Branco no sentido capital, há trânsito lento com paradas entre o km 33 e 30. No sentido interior não há retenção.

17h37 – Rodovia Presidente Dutra está com trânsito lento na região de Guarulhos, desde o km 204 ao 208, no sentido capital, devido ao excesso de veículos.

17h33 – Trânsito tranquilo também na Rodovia dos Tamoios que tem apenas tráfego intenso neste final de tarde.

17h30 – Motoristas que trafegam nas rodovias Anchieta e Imigrantes não encontram nenhum ponto de lentidão e chegam com tranquilidade no seus destinos.

17h26 – Rodovia Fernão Dias continua com o trânsito carregado em dois trechos para o motorista que trafega no sentido São Paulo. Trânsito lento entre os km 40 e 43 e entre os km 52 e 59 da via.

17h19 – O tráfego segue intenso na rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo. Não há pontos de chuva, mas há lentidão entre os km 374 e 370 da via.

17h12 – O tráfego nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes continua tranquilo e sem pontos de parada. De acordo com a concessionária, das 15h30 às 16h30, 1608 veículos seguiram viagem rumo ao litoral e 6352 no sentido capital. Ainda de acordo com a empresa, faltam retornar para São Paulo mais de 45 mil veículos que desceram a serra no feriado.

16h13 – Na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, o tráfego é intenso e com pontos de parada, devido ao excesso de veículos, entre o km 55 e o km 59 e entre o km 59 e o km 65 (ambos na região de Mairiporã). No sentido Belo Horizonte, há retenção entre o km 488 e o km 485 e entre o km 505 e o km 495 (ambos na região de Betim).

15h40 – Na Rodovia dos Tamoios, há lentidão do km 81 ao 68, no sentido São José dos Campos. Há o registro de um acidente no km 68, mas não há informações de vítimas. Em toda a extensão da via, não há outros pontos de lentidão registrados.

15h35 – As rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares seguem com o trânsito normal nos dois sentidos.

15h27 – Na capital, a CET registra trânsito tranquilo. Há um ponto de lentidão apenas na Avenida Paulista, no sentido Consolação, desde a altura da rua Teixeira da Silva até a rua Augusta, totalizando 1,9 km de lentidão. Não há registro de outros pontos de lentidão em toda a cidade.

15h03 – No Sistema Anhanguera-Bandeirantes o trânsito está normal, sem pontos de lentidão durante esta tarde de domingo.

14h55 – Na rodovia Régis Bittencourt, o tempo é chuvoso entre o km 478 (Contagem) e o km 520 (Igarapé). A concessionária responsável orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

14h50 – Rodovia Presidente Dutra está com trânsito tranquilo no trecho São Paulo, em ambos os sentidos, sem trechos de lentidão.

14h43 – O Sistema Anchieta-Imigrantes segue em operação de subida pós-feriado desde às 10h deste domingo. De acordo com a concessionária responsável, não há nenhum ponto de lentidão e o motorista segue tranquilo em ambos os sentidos das rodovias.

14h35 – Na rodovia Fernão Dias, o trânsito, intenso sentido São Paulo, está lento na região de Bragança Paulista. Há lentidão entre os km 44 e 49 e também entre os km 54 e 59,5.

14h28 – Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego intenso nesta tarde de domingo. De acordo com a concessionária responsável, há lentidão entre os km 356 e 349, no sentido São Paulo. No sentido Curitiba, o trânsito segue tranquilo.