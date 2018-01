TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h47 – Rodovia dos Imigrantes tem excesso de veículos na saída da Praia Grande, no sentido capital. O trânsito é lento entre o km 68 e o km 65.

17h17 – Capital paulista tem 2 km de lentidão e 12 semáforos com falhas nesta tarde.

17h12 – Continua tranquilo tráfego de veículos pelo Sistema Anchieta/Imigrantes.

17h02 – Marginal do Tietê tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco. Há filas desde a Ponte do Limão até a Ponte da Casa Verde.

16h32 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 53 ao km 41,8, na região de Campina Grande do Sul. O congestionamento acontece por conta de obras de recuperação da ponte sobre a represa Capivari, entre o km 44,1 e o km 41,8.

16h14 – Uma faixa da direita da Avenida Salim Farah Maluf está interditada por conta de um acidente com uma moto. A colisão aconteceu às 14h. A ocupação está no sentido Marginal/Vila Prudente. Há lentidão por aproximação.

15h57 – Excesso de veículos na Avenida Paulista, no sentido Consolação. Motorista reduz a velocidade desde a Alameda Campinas até a Praça Oswaldo Cruz.

15h46 – Acidente com vítima na Avenida Salim Farah Maluf, na altura da Rua Herval. A CET recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade nas proximidades.

15h09 – Tráfego intenso na Avenida Jabaquara por conta de acidente na altura da Rua Luís Gois.

14h27 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Rodovia dos Imigrantes. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Dante Delmanto e a Rua Arapuá.

13h27 – Lentidão nos dois sentidos da Ponte Cidade Universitária.

12h40 – Tráfego tranquilo nos dois sentidos da Marginal do Pinheiros.

12h13 – Rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade.

11h52 – Há excesso de veículos na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte do Piqueri e o Viaduto da Freguesia do Ó.

11h51 – Capital paulista com 3 km de lentidão em suas principais estradas.