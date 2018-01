TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h04 – São Paulo com 7 km de lentidão nas principais vias da capital.

17h54 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. Há lentidão desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Dante Delmanto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16h35 – São Paulo com 2 km de lentidão.

16h29 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na tarde de hoje.

15h46 – Marginal do Tietê tem excesso de veículos no sentido Ayrton Senna, desde a Ponte do Limão e a Avenida Julio de Mesquita Neto.

15h45 – Tráfego intenso na Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Rua Carlos Sampaio e a Rua Augusta.

14h25 – São Paulo com 11 km de lentidão.

13h49 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com tráfego intenso entre a Ponte das Bandeiras e a Avenida Cruzeiro do Sul.

13h48 – Rua Bernardino de Campos, sentido Centro, com lentidão entre a Rua das Rosas e a Avenida Pan-Americana.

13h48 – Trânsito lento na Rodovia Anchieta, acesso ao Riacho Grande, do km 26 ao km 29, devido excesso de veículos.

12h21 – Avenida dos Bandeirantes tem excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Dante Delmanto.

12h20 – São Paulo com 3 km de lentidão nas principais vias da capital, de acordo com a CET.