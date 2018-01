TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

7h31 – Cidade tem 79 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

18h02 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 291 ao 289, sentido Praia Grande.

16h55 – Avenida Guido Caloi tem 830 metros de lentidão no sentido bairro, da Ponte Transamérica até a Avenida João Dias.

15h30 – Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Transamérica até 4 km de pois da Ponte do Morumbi.

14h28 – Corredor da Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 1,3 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto Pedroso.

14h01 – Rodovia Raposo Tavares tem 1,8 km de lentidão no sentido capital, da Rua Alvarenga à Benjamim Mansur.

13h31 – Cidade tem 15 km de lentidão. Zona sul, onde ocorre o Grande Prêmio de Fórmula 1, em Interlagos, é região mais congestionada, com 7 km de filas.

12h52 – Corredor da Bernardino de Campos, Vergueiro, Domingos de Morais e Jabaquara é o mais congestionado da cidade no momento, com 3,1 km de lentidão no sentido centro, da Rua Luis Gois até a Avenida Ceci.

12h46 – Cidade tem 8 km de lentidão.

12h28 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 1,3 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a o Viaduto Pedroso.