TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

17h37 –A Avenida Interlagos é a via mais congestionada da cidade neste momento. São 2 km de lentidão no sentido centro, entre a Avenida Miguel Younes e a Praça Enzo Ferrari.

14h41 – A Avenida Rebouças tem 3 Km de congestionamento no sentido bairro, entre a Ponte e a Oscar Freire.

A Avenida Interlagos também tem tráfego complicado nesta tarde, com pouco mais de 2 km de lentidão entre a Avenida Miguel Yunes e a Praça Enzo Ferrari.

Em todo o corredor da Avenida Vinte e Três de Maio, lentidão de cerca de 1 km no sentido Santana, em trecho que vai da Rua Borges Lagoa ao Viaduto Indianópolis.

A Avenida dos Bandeirantes registra lentidão entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro

13h18 – A Marginal Tietê tem tráfego lento no sentido Castello Branco entre as ponte das Bandeiras e da Vila Guilherme, na pista expressa. Na pista local, trânsito carregado entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Otto Baumgart, também na região da Vila Guilherme.

13h02 – Congestionamento de cerca de 3 Km na Avenida Eusébio Matoso, na zona oeste de São Paulo, no sentido bairro, na região entre a Rua Oscar Freire e a ponte.