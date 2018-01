TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h37 – São Paulo segue com apenas 6 km de filas.

17h11 – Implantada operação subida com boas condições de tráfego em todas as rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.

16h55 – Na pista sentido Espírito Santo da BR-101/RJ, a Concessionária realiza obras.

16h39 – Lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna.

16h – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

15h48 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem tráfego intenso entre a Avenida Angelina Maffei Vita até 140m depois da Rua Elisa Pereira de Barros.

15h40 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

15h02 – Lentidão por excesso de veículos na Avenida Doutor Arnaldo, sentido Sumaré.

14h49 – Avenida General Leonel um veículo e uma moto envolveram-se em um acidente às 13h40 e causa interdição na faixa da direita. Duas vítimas foram socorridas, conforme informações da CET.

14h47 – Por volta das 12h30 deste domingo, um carro colidiu com uma moto na Avenida Alcântara Machado com a Rua Hipodromo, sentido centro. Uma vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros que não soube dizer qual o seu estado de saúde. Uma faixa da via está bloqueada.

14h24 – Radial Leste, sentido Centro, tem 1,9 km de filas entre Avenida Hipodromo e Alvaro Ramos, no Metro Belém.

13h24 – Tempo está encoberto, mas a visibilidade segue boa no trecho de serra de todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h30 – Lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco.

12h11 – Piste norte da Rodovia Anchieta está liberada após ter ficado sem tráfego de veículos durante 1h desta manhã. O tráfego segue tranquilo em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.