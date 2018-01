TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

17:36 – Avenida da Consolação apresenta lentidão entre a altura da Avenida do Ipiranga e da Avenida São Luís, no sentido centro.

17:22 – Tráfego normal em todos os trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes. Movimento de veículos tranquilo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17:08 – Trânsito segue lento na Avenida Interlagos, no sentido Centro.

16:36 – Cerca de 2,2 mil veículos subiram a serra na última hora, no Sistema Anchieta-Imigrantes de rodovias.

16:31 – Avenida Vital Brasil com dificuldades para o motorista que trafega sentido bairro. Rua Santa Rosa Junior, na região, também está com lentidão.

16:16 – Estado de São Paulo tem, no total, 75 km de vias congestionadas.

16:06 – Trânsito lento na Avenida Interlagos, no sentido centro. A CET contabiliza 2,2 km de congestionamento na região.

15:43 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt, na tarde de hoje.

15:17 – Trânsito lento em trechos próximos à Rodovia dos Imigrantes, na Rodovia Anchieta, sentido litoral.

15:15 – O Estado de São Paulo está com apenas 87 km de vias congestionadas, nesta tarde de domingo.

15:13 – Trechos alternados da Avenida Interlagos, no sentido bairro, com trânsito lento.

15:02 – Avenida Paulista, no sentido Consolação, com dificuldades para o motorista. Trânsito lento na região.

14:54 – Trânsito tranquilo na cidade de São Paulo. Atenção na Avenida Cidade Jardim, no sentido centro, com 0,3 km de lentidão.

13:38 – Rua Reação, de sentido único, apresenta 0,3 km de lentidão.

13:04 – 0,4 km de trânsito lento na ponte Cidade Universitária, para quem parte da Praça PanAmericana no sentido USP, neste começo de tarde.

12:42 – O Túnel Fernando Vieira de Mello, na Avenida Rebouças, apresenta 0,6 km de lentidão no sentido bairro.

11:45 – Manhã com pouco trânsito na cidade de São Paulo. Avenida dos Bandeirantes, apenas, apresenta maior lentidão, no sentido Imigrantes, na via expressa. Total de 2,1 km de trânsito lento.