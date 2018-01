TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo, 17 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h39 – Boa noite, encerramos a cobertura do trânsito nas rodovias do Estado de São Paulo. Desejamos a todos uma boa semana.

22h11 – Oswaldo Cruz tem tráfego lento do km 94 ao km 79, no sentido Taubaté.

22h08 – Imigrantes, no sentido SP, segue com tráfego congestionado do km 70 ao km 65, na saída da Praia Grande, e intenso na serra pelas duas pistas.

21h14 – Fernão Dias tem lentidão por conta de um engavetamento na altura do km 85, no sentido SP. Batida entre quatro carros bloqueia a faixa da direita.

21h01 – Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito lento do km 301 ao km 292, no sentido Praia Grande.

21h00 – Dr Manoel Hyppolito Rego tem lentidão do km 183 ao 193, no sentido Bertioga.

20h58 – Mogi-Bertioga ainda tem trânsito intenso no sentido Mogi das Cruzes.

20h57 – Rodovia Oswaldo Cruz permanece com tráfego lento do km 94 ao km 79, no sentido Taubaté.

Foto: Evelson de Freitas/Estadão

20h20 – Incêndio na Marginal de Tietê (foto) interdita pista central e local após Ponte Casa Verde, no sentido Ayrton Senna, segundo a CET.

20h05 – Segundo a Ecovias, Anchieta e pista sul da Imigrantes (que também opera no sentido São Paulo) são as melhores opções para o motorista que viaja para a capital na noite deste domingo.

20h00 – Imigrantes ainda tem filas na saída da Praia Grande, do km 70 ao km 65, sentido SP.

19h58 – Padre Manoel da Nóbrega tem congestionamento de veículos do km 292 ao km 288, sentido SP.

19h52 – Duas faixas foram liberadas no km 52 da pista norte da Imigrantes, no sentido SP. A faixa da esquerda segue bloqueada por um veículo quebrado.

19h48 – São Paulo: um acidente ocupa duas faixas da Avenida Bandeirantes, no sentido Imigrantes, antes da Rua Ribeiro do Vale.

19h46 – Rodovia Oswaldo Cruz segue com trânsito lento do km 94 ao km 79, no sentido Taubaté.

19h44 – Dr Manoel Hyppolito Rego tem tráfego lento do km 183 ao km 193, sentido Bertioga.

19h43 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega permanece com trânsito lento do km 304 ao km 292, no sentido Praia Grande.

19h38 – Um carro em chamas bloqueia totalmente o km 52 da pista norte da Imigrantes no sentido São Paulo, informa a Ecovias. Há lentidão desde o km 55.

19h34 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego normalizado no sentido Cubatão/SP.

19h33 – Fluxo é normal no corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

19h18 – São Paulo registra apenas 3 km de trânsito, segundo a CET.

Foto: Felipe Rau/Estadão

18h36 – Imigrantes (foto), no sentido SP, segue com filas na saída da Praia Grande, do km 70 ao km 65, e com tráfego intenso na serra pelas duas pistas.

18h35 – Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão/SP, tem filas do km 261 ao km 270. Em direção ao Guarujá, tem trânsito normal.

18h34 – Rodovia Raposo Tavares flui bem nos dois sentidos.

18h24 – Mogi-Bertioga apresenta tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes, e normal no sentido Bertioga. Oswaldo Cruz segue lenta do km 94 ao km 79, sentido Taubaté.

18h22 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue com trânsito lento do km 304 ao km 292, no sentido Praia Grande.

18h05 – O Rodoanel, na direção de Mauá, tem a faixa da esquerda bloqueada após o capotamento de um carro no km 78.

18h04 – A cidade de São Paulo tem 49 semáforos com problemas, de acordo com a CET.

17h53 – A Rodovia dos Tamoios está congestionada por 25 quilômetros, do quilômetro 83, na saída de Caraguatatuba (SP), ao km 58. O usuário do Instagram @cpmmarcelo postou em sua conta foto que mostra a situação da Tamoios nesta tarde.

17h52 – Na rodovia Fernão Dias a lentidão se estende por 36 quilômetros, do 8 ao 44, entre as regiões de Bragança Paulista e Atibaia (SP), sentido São Paulo.

17h47 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido SP, tem filas do km 292 ao km 288.

17h44 – Anchieta também tem tráfego intenso no trecho de serra, mas sem pontos de parada, no sentido SP.

17h42 – Pistas norte e sul da Imigrantes têm trânsito intenso, mas sem pontos de parada, no trecho de serra.

17h41 – Rodovia Oswaldo Cruz tem trânsito lento do km 94 ao 79, no sentido Taubaté.

17h30 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego normal nos dois sentidos.

Foto: Felipe Rau/Estadão

17h26 – Logo na saída do Guarujá o motorista enfrenta filas na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (foto). O trânsito é lento do km 250 ao km 270.

17h23 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 304 ao km 292 no sentido Praia Grande.

17h22 – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego, no sentido Bertioga, tem lentidão do km 183 ao km 193.

17h19 – Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, dos 365 mil veículos que desceram a serra neste feriado prolongado, 300 mil já haviam retornado à capital às 16h30 deste domingo, 17.

17h08 – Imigrantes, no sentido São Paulo, tem trânsito lento do km 70 ao km 65, na saída de Praia Grande. O tráfego é intenso na serra pelas duas pistas.