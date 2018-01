TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h55 – Melhoram as condições de trânsito na cidade, totalizando 6 km de lentidão por toda a capital paulista, de acordo com a CET.

15h27 – No total, a cidade de São Paulo possui 10 km de congestionamento. A pior região é a zona oeste, que acumula 4km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h15 – Trânsito lento na Ligação Leste-Oeste, sentido Penha. A CET contabiliza 1,5 km de lentidão no trecho entre o Viaduto Alcântara Machado e a Avenida da Liberdade.

15h01 – Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos, tanto em direção a Minas Gerais, quanto em direção a São Paulo, nesta tarde de sábado.

14h20 – Radial Leste, no sentido bairro, apresenta 3,7 km de congestionamento. Região pede atenção ao motorista.

14h12 – Na Rodovia Régis Bittencourt, há lentidão na pista, no sentido Paraná, entre o km 333 e o km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso e ainda como reflexo do acidente desta manhã. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção, na tarde deste sábado.

13H28 – Registro de trânsito lento, com 840m de lentidão, no túnel Tribunal de Justiça, sentido Marginal Pinheiros, na altura da Rua João Cachoeira até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

13h06 – A CET registra 10 km de congestionamento na cidade de São Paulo. O motorista deve ficar atento principalmente na região na Avenida Brasil, onde houve um acidente em que um carro bateu contra uma árvore. Não há informações sobre o estado da vítima. O trânsito no local segue lento.

12h56 – Dois trechos da Avenida Nove de Julho, no sentido bairro, apresentam dificuldades para o motorista. São registrados 550m de congestionamento na altura da Rua Barata Ribeiro até a Rua Avanhandava. Além disso, há 500m de trânsito difícil também na altura da Avenida Cidade Jardim até a Rua Coração de Maria.

12h41 – Avenida Washington Luis apresenta um total de 1,2 km de lentidão no sentido bairro, na altura da Rua Joao Juliao da Costa Aguiar até o Aeroporto de Congonhas.

12h38 – A cidade de Sâo Paulo totaliza 8 km de congestionamento em suas vias, neste momento. Pior na Zona Oeste e Leste, com 3 km de congestionamento em cada um delas.

12h01 – Trânsito lento na Avenida Rebouças e na Avenida Eusébio Matoso, no sentido Centro, na altura da Rua Oscar Freire até o Túnel Maria Carolina Desembargador. Registrados 1,9 km de congestionamento.

11h32 – Semáforo em amarelo piscante no cruzamento da Avenda Atlântica com a Avenida Professor Papini, na região do Socorro. Trânsito lento no trecho, na Avenida Atlântica, sentido Avenida Senador Teotônio Vilela.

11h17 – Trânsito lento na Avenida Aricanduva, no sentido Marginal. Desde a Rua Julio Colaco, na Vila Carrão, até a Rua Benedita de Paula Coelho, na Vila Matilde. A CET registra 0,8 km de congestionamento na região.

11h01 – Atropelamento na Av. Santa Inês, no Mandaqui, e colisão entre um ônibus e um automóvel, no Brás, causam lentidão no trânsito em São Paulo. No Brás, não houve vítimas, mas uma viatura da Polícia Militar está no local. No Mandaqui, a única vítima do acidente foi encaminhada para a Santa Casa. São Paulo encontra-se com 171 km de vias congestionadas.

10h46 – Ainda como reflexo do acidente entre dois caminhões na região, a Rodovia Régis Bittencourt segue com trânsito lento entre o km 335 e o km 337, no sentido Paraná. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 339 e o km 341, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, e do km 343 ao km 346, na região de Miracatu, também em reflexo a mesma ocorrência. No sentido São Paulo, não há restrições e o tráfego segue livre.

10h24 – No momento, Rodovia Anchieta opera em esquema normal, com as cinco pistas livres. Há tráfego bom em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h17 – Marginal Tietê apresenta 1 km de lentidão, no sentido Castelo Branco. Ao todo, a cidade de São paulo apresenta 3 km de congestionamento nesta manhã de sábado.

7h05 – Rodovia Régis Bittencourt foi bloqueada por completa às 5 horas no quilômetro 353, na Serra do Cafezal, em Miracatu, em razão de uma colisão traseira entre dois caminhões, que caíram numa ribanceira. Houve queda de carga de piso de cerâmica na rodovia. Um dos caminhoneiros morreu. Os dois sentidos foram bloqueados minutos após o acidente. Às 7h05, uma das faixas no sentido SP era utilizada no sentido São Paulo, a outra, no sentido normal. O congestionamento era de 8 quilômetros no sentido Paraná e de 2 quilômetro no sentido São Paulo.

7h03 – Pista sul (de descida) da Rodovia Anchieta bloqueada desde a 1h no quilômetro 53, trecho de serra, em Cubatão, em razão de tombamento de caminhão transportando garrafas de cerveja. Pista norte (de subida) da Anchieta foi redirecionada para o litoral provisoriamente. Tráfego sem congestionamento.

