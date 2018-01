TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h54 – Acidente na pista expressa da marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, deixa duas faixas interditadas, junto a ponte Bernardo Goldfarb.

15h37 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego lento com paradas no sentido capital, do km 39 ao km 37,devido a obras. De Cotia a Araçoiaba da Serra o tráfego está normal.

14h25 – Interdição na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, ocupa duas faixas, sentido bairro, junto à Rua Joana Pedroso dos Santos. A CET aguarda o transbordo da carga de um caminhão, que se envolveu em um acidente nesta manhã, para liberar a via.

13h17 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prepara uma operação especial no trânsito para a Virada Esportiva, que acontece hoje e amanhã na capital. Fique atento às interdições.

12h21 – Tráfego normal em todo o sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto no sentido São Paulo, interior e nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica.

12h01 – Rodovia Castello Branco apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

11h44 – São Paulo registra neste momento 8 km de lentidão em toda a cidade. Maior tráfego está concentrado na zona sul, com 7 km.

11h21 – Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego lento em São Paulo, do km 228 ao km 227, na pista marginal sentido Rio de Janeiro, devido ao excesso de veículos.

10h55 – Tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h50 – Via Anchieta liberada em relação ao acidente junto ao Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie. Sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal. Tráfego intenso Serra Imigrantes no sentido Litoral. Tráfego normal nos demais trechos.

