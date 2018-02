TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h – São Paulo registra 7 km de congestionamento em suas principais vias. Maior lentidão está no centro da capital, que tem 5 km de tráfego intenso.

15h55 – Segue em vigor operação descida com boa fluidez em todo o trecho de concessão da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15h50 – Rodovia Raposo Tavares registrava congestionamento e pontos de parada desde o seu início, na região de Francisco Mourato, até o km 22, no sentido interior da capital paulista.

15h49 – Por volta das 14h30 deste sábado um carro se envolveu em um acidente na altura do km 218, em Guarulhos, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. O acidente causa lentidão na via, de acordo com a concessionária CCR Nova Dutra.

15h48 – Radial Leste tem movimento intenso no sentido Bairro. Congestionamento entre a estação do Metrô Guilhermina até a estação do Metrô Vila Matilde.

15h34 – Avenida Mercúrio mantém tráfego intenso desde o seu início até a Rua Queirós.

15h22 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso entre a Ponte Transamerica e a Ponte João Dias.

15h16 – Um carro e um ônibus colidiram na Avenida das Nações Unidas com a Rua Roque Petrônio. O Corpo de Bombeiros socorre as vítimas.

15h13 – Rodovia Fernão Dias também tem pontos de parada entre Mairiporã e Terra Preta, de acordo com a Autopista, o trecho está nos km 65 e km 56.

14h37 – Faixa da esquerda da Marginal do Pinheiros está interditada em função de uma colisão de um carro com o muro de contenção da pista. Uma vítima foi socorrida pelos Bombeiros. Não há lentidão na Marginal.

14h30 – Avenida Vergueiro, congestionada no sentido centro. A lentidão está entre a Rua João Mendes e a Rua Pedroso.

14h – O movimento de veículos é normal em todas as rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Segue em andamento Operação Descida com tráfego bom em direção ao litoral. O SAI opera em esquema 7×3, em que a descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e sul da Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

13h17 – Avenida Mercúrio, tem lentidão desde o início até a Rua Queirós. A CET informa que São Paulo tem 6 km de lentidão.

12h59 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos. O sentido São Paulo está com fluxo tranquilo.

12h56 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre o Viaduto Diário Popular e a Rua do Pari.

12h54 – Trânsito normalizado na Rodovia dos Imigrantes. Tráfego normal em todo o SAI.

12h12 – Rodovia Carvalho Pinto, sentido Interior, segue com tráfego lento do km 126 ao 130 (região de Caçapava), por reflexo de acidente que ocorreu mais cedo na via Dutra. Em direção a São Paulo, o movimento é normal.

12h11 – Avenida Vinte e Três de Maio tem tráfego intenso no sentido Santana por 4 km. As filas estão entre a Praça da Bandeira e a Rua Tutoia.

12h10 – Tráfego intenso no sentido litoral pela Rodovia dos Imigrantes, do km 28 ao km 32, e do km 40 ao km 43, por excesso de veículos.

11h29 – O motorista que segue em direção ao litoral encontra tráfego lento pela Rodovia dos Imigrantes, entre o km 28 e km 32, e entre o km 40 e km 43, devido excesso de veículos. Lentidão no sentido Capital pela Imigrantes, entre o km 53 e km 51, por excesso de veículos. A melhor opção no sentido litoral é a via Anchieta que segue com tráfego bom.

11h09 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 322 e o km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 40 e o km 42, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de reparo em ponte no km 42 que restringem o tráfego em uma das faixas. O tráfego segue lentamente no local. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão na manhã de hoje.

11h02 – Rodovia Ayrton Senna, tem tráfego tranquilo em ambos os sentidos. Na praça de pedágio do km 32, no sentido Interior da via, o movimento já é tranquilo. A Rodovia Carvalho Pinto, sentido Interior, mantém lentidão do km 129 ao 130 (região de Taubaté), por reflexo de acidente que ocorreu mais cedo na via Dutra. Em direção a São Paulo, o movimento é normal. Já a Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tem movimento é normal.

11h – Lentidão na região do planalto da Rodovia dos Imigrantes, entre o km 22 ao km 20, devido excesso de veículos.

10h40 – De acordo com o Corpo de Bombeiros há 59 ocorrências na região metropolitana de São Paulo, mas nenhuma de grandes proporções.

10h37 – Rodovia Carvalho Pinto segue com tráfego lento do km 129 ao km 130, sentido interior, por reflexo de acidente que ocorreu na via Dutra mais cedo.

10h35 – Avenida dos Bandeirantes, tem 3,6 km de lentidão no sentido Imigrantes, reflexo de um acidente que aconteceu no início desta manhã. O congestionamento está concentrado entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Marginal do Pinheiros.

9h55 – Implantada Operação Descida com tráfego bom em direção ao litoral. O Sistema Anchieta/Imigrantes opera em esquema 7×3, em que a descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e sul da Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

6h50 – Tráfego sem problemas neste momento nas principais estradas. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 3, com a pista norte da Anchieta fechada para manutenção, mas retornará ao esquema 7 x 3, operação descida, às 7 horas.

0h30 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, no qual a subida é feita apenas pela pista norte da Imigrantes e a capacidade restante do sistema direcionada para a Baixada. Muitos carros ainda descem a serra, mas não há congestionamento.

0h23 – Tráfego lento na pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 331 e 337, no acesso à Serra do Cafezal, em Juquitiba, em razão do excesso de veículos. Concessionária afirma que até a 1h30 o tráfego no trecho esteja normalizado.

0h15 – Pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, sentido SP, com 1 quilômetro de congestionamento entre os quilômetros 212 e 211, em Guarulhos, em razão de colisão traseira envolvendo carro e moto às 22h45. Motoqueiro foi levado pelos bombeiros para o Hospital Geral de Guarulhos. A concessionária acredita que até a 1 hora desta madrugada o tráfego esteja normalizado.