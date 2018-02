TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h57 – Avenida do Estado vai devagar no sentido Santana entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h53 – Radial Leste tem 3,9 km de congestionamento no sentido bairro, entre a Avenida Álvaro Ramos e o Viaduto Wandenkolk.

15h25 – Trânsito cai para 22 km na cidade, mas principais vias da zona norte continuam com lentidão, por conta dos reflexos da Marcha para Jesus. Marginal do Tietê tem 3,6 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre a Rua Azurita, no Canindé, e a Rua José Gomes Falcão.

14h26 – Avenida Bráz Leme, sentido bairro, com lentidão desde a Pone da Casa Verde até a Rua Voluntários da Pátria.

14h24 – Radial Leste, pista expressa, apresenta lentidão no sentido centro entre o Viaduto Wandenkolk e a Estação Belém do Metrô.

13h48 – Marginal do Tietê, pista central, com 3,2 km de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a ponte Jânio Quadros. Avenidas Marques e São Vicente e Dr. Abraão Ribeiro são opções, mas também têm tráfego intenso.

13h33 – Cidade tem 44 km de lentidão, 30 na zona norte de São Paulo, por conta da 20ª Marcha para Jesus. Marginal do Tietê tem 6,2 km na pisa expressa no sentido Rodovia Castelo Branco entre a Ponte da Casa Verde e a Rodovia Presidente Dutra.

12h35 – Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem cerca de 1 km de trânsito intenso no sentido centro entre a Rua Joaquim Antunes e a Rua Maria Carolina, em Pinheiros.

12h33 – Marginal do Tietê tem 6,2 km de lentidão na pista expressa no sentido Rodovia Castelo Branco entre a Ponte da Casa Verde e a alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra.

12h30 – Zona norte de São Paulo tem 30 km de lentidão por conta da Marcha para Jesus, responsável pelo bloqueio de diversas vias na região. Reflexos são sentidos principalmente no Corredor Norte-Sul e na Marginal do Tietê, em ambos os sentidos.

12h05 – Avenida Marquês de São Vicente com 2,5 km de lentidão no sentido Barra Funda, entre a Rua dos Americanos e a Rua Francisco Luiz de Souza Júnior. Avenida do Estado tem 1,9 km no sentido Santana, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Rua 25 de Março.

11h33 – Trânsito na pista expressa da Margianal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo, se estende da Ponte da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte da Casa Verde, com 6,3 km de tráfego intenso. No sentido Ayrton Senna, na pista central, fila de mesma extensão entre as Pontes da Casa Verde e Jânio Quadros.

11h04 – Marginal do Tietê com 3,5 km de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Avenida Otto Baumgart. Sentido Ayrton Senna também vai lento, com 2,6 km da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Freguesia.

10h50 – Ponte e Avenida Cruzeiro do Sul com 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga da Avenida do Estado até a Rua Saraiva.

10h14 – Marginal do Tietê, pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, com lentidão de 1,6km, entre a Rua Coroa e a Ponte Jânio Quadros.

6h00 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.

0h28 – Tombamento de carreta transportando soja causa, desde as 23 horas de sexta-feira, 13, bloqueio parcial da alça de ligação entre a pista norte da Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), a “Castelinho”, no quilômetro 14, em Itu, e a pista sentido interior da Rodovia Castello Branco. Uma pessoa ficou ferida. Não havia congestionamento no local à 0h28

0h15 – Obras de manutenção da pista causavam, à 0h15, lentidão de 1 quilômetro na pista sentido RJ da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 159 e 158, em Jacareí, Vale do Paraíba.