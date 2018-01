TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 14 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

12h04 – Régis Bittencourt tem nove quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, em Miracatu. Reflexo do acidente envolvendo uma carreta que tombou no local. Duas faixas ficaram bloqueadas.

11h42 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido interior, entre os quilômetros 18 e 21.

11h27 – Radial Leste tem faixa bloqueada no sentido centro, na altura do Viaduto Pires do Rio, devido a acidente envolvendo dois veículos.

11h01 – Imigrantes tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 40 e 43.

10h45 – Avenida do Estado tem 2,2 quilômetros de lentidão no sentido Ipiranga, a partir da Marginal do Tietê.

10h36 – Bandeirantes tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido interior, na capital, devido a obras na pista.

10h27 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Taubaté, devido a obras na pista.

10h20 – Anchieta tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto. Há pequena lentidão no sentido litoral, na chegada a Santos.

10h17 – Régis Bittencourt tem duas faixas bloqueadas no sentido Curitiba, em Miracatu, na Serra do Cafezal. Uma carreta tombou no local. Não há retenções.