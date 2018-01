TRÂNSITO AGORA: acompanhe o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 14 de setembro

Está com problemas no trânsito neste sábado? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

15h50 – Encerramos o Trânsito em SP neste sábado.

15h45 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni , no sentido São Paulo, tem filas do quilômetro 260 ao quilômetro 270, por excesso de veículos. Em direção ao Guarujá, o trânsito já flui bem.

15h38 – Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego foi normalizado na serra da Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral.

14h38 – A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) apresenta tráfego lento do quilômetro 79 ao quilômetro 88, sentido Bertioga, por excesso de veículos.

14h00 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego ruim nos dois sentidos. No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 260 ao 270. No sentido Guarujá, há congestionamento do quilômetro 270 ao quilômetro 268, por excesso de veículos.

13h42 – A Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem três trechos de congestionamento. Há lentidão do quilômetro 24 ao 32, do quilômetro 38 ao 43 e do quilômetro 58 ao 65.

13h34 – A usuária do twitter juliana_ah registrou o trânsito lento na Rodovia Anchieta. Segundo a concessionária Ecovias, há congestionamento nas duas pistas da Rodovia Anchieta, sentido litoral, do quilômetro 45 ao quilômetro 55.

13h01 – Na capital, há 17 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a Avenida dos Bandeirantes sentido Rodovia dos Imigrantes com 2,6 quilômetros de lentidão.

12h56 – A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) apresenta tráfego lento do quilômetro 75 ao quilômetro 84, sentido Bertioga, por excesso de veículos.

11h37 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego ruim nos dois sentidos. No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 265 ao quilômetro 270. No sentido Guarujá, o congestionamento vai do quilômetro 270 ao quilômetro 266.

11h15 –Tráfego segue lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do quilômetro 15 ao quilômetro 32 e do quilômetro 40 ao quilômetro 43, por excesso de veículos. A usuária do Instagram jecoutinho13 registrou o trânsito na rodovia já por volta das 8h.

10h58 – A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) tem tráfego intenso no sentido Ubatuba, devido ao excesso de veículos.

10h53 – A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) apresenta tráfego lento do quilômetro 61 ao quilômetro 64, sentido Bertioga, por excesso de veículos.

10h41 – A usuária do Instagram laide_n registrou o trânsito na Rodovia dos Tamoios na manhã deste sábado, 14. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo, a rodovia está em obras com possíveis pontos de “pare e siga” do quilômetro 11 ao quilômetro 60.

10h31 – Rodovia Rio-Santos apresenta tráfego intenso, no sentido São Sebastião, por excesso de veículos.

10h27 – A pista sul da Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 51 ao quilômetro 55, sentido litoral. Segundo a concessionária Ecovias, na pista norte, que também opera no sentido litoral, o trânsito flui bem.

10h12 – Tráfego é lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do quilômetro 15 ao quilômetro 32 e do quilômetro 40 ao quilômetro 43, por excesso de veículos.