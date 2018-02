TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h42 – A cidade de São Paulo totaliza 3km de lentidão neste momento.

15h31 – Marginal Tietê apresenta dificuldades para o motorista que trafega pela via expressa, no sentido Ayrton Senna. O trecho de lentidão chega a 1,2km.

14h18 – Motorista que segue pela Radial Leste, no sentido bairro, encontra dificuldades no trecho entre a Rua Rua Dr. Fomm e o Viaduto Alcântara Machado. Trecho de congestionamento.

13h57 – Trânsito na cidade de São Paulo diminui. No total, a CET registra apenas 1km de congestionamento em toda a capital.

13h05 – O túnel Fernando Vieira de Mello, na Avenida Rebouças, está com lentidão do início ao fim, no sentido centro.

12h40 – Avenida do Estado está parada no sentido Santana no trecho desde a Rua Caetano até a Rua Vinte e Cinco de Março. No total, são 1,4km de congestionamento na região.

11h55 – A Rua Alvarenga apresenta 1,4km de congestionamento, no sentido Cidade Universitária, na tarde deste sábado.

10h23 – No sentido centro, a Avenida Rebouças apresenta 400 metros de lentidão. Da Rua Antonio Rosa até o Túnel Desembargador Maria Carolina.

9h58 – Cidade de São Paulo apresenta 3km de congestionamento em suas vias. O pior trecho está na região norte, na região da Marginal Tietê, com 2,1km de lentidão na via expressa, no sentido Ayrton Senna.

0h30 – Obras de pavimentação bloqueiam faixas de rolamento e provocam lentidão na pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos, Grande SP, entre os quilômetros 207 e 206, e em Caçapava, Vale do Paraíba, entre os quilômetros 139 e 138. As obras devem ser encerradas às 5 horas e o tráfego normalizado até as 2 horas.