TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

16h18 – São Paulo tem 16 quilômetros de congestionamento.

15h03 – A Avenida dos Bandeirantes tem quase dois quilômetros de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o viaduto João Julião da Costa Neto.

15h01 – São Paulo tem 21km de congestionamento neste momento. A região mais complicada é a zona sul. Desde esta manhã os motoristas encontram dificuldade para trafegar na Marginal Pinheiros, na região da Ponte Transamérica, que neste momento registra quase 6 quilômetros de filas.

14h41 – A Rodovia Régis Bittencourt tem dois quilômetros de lentidão no sentido Curitiba na altura entre os quilômetros 335 e 337. No quilômetro 331 há um desvio por causa de obras. Nas outras estradas que ligam São Paulo ao interior, litoral e outros estados, o tráfego é tranquilo.

13h36 – Trânsito continua complicado na Marginal Pinheiros. Neste momento, são pouco mais de 5 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre as pontes Transamérica e Morumbi.

Lentidão também no centro da cidade. Trânsito da Avenida Santos Dumont até o Vale do Anhangabaú.

12h33 – São Paulo tem 16 quilômetros de congestionamento neste início de tarde em São Paulo.

11h39 – Passa de 5km o congestionamento na Marginal Pinheiros. Reflexos de um acidente e de um evento na região deixam a situação do motorista complicada no sentido Interlagos, entre as pontes Transamérica e Morumbi.

10h41 – A Marginal Pinheiros tem congestionamento de quase dois quilômetros no sentido Interlagos à partir da Ponte Transamérica. A Avenida Rebouças também tem lentidão, sentido centro, desde a Alameda Jaú até a altura da Rua João Moura. Em outros pontos da capital, lentidão de menos de um quilômetro.

10h37 – A cidade de São Paulo tem 11 quilômetros de lentidão na manhã deste sábado.