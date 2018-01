TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h57 – O motorista que trafega pela Avenida Ibirapuera, no sentido centro, tem dificuldades da Rua Moema até a Rua Juruce, em um total de 610 m de lentidão. A situação na Avenida Ibirapuera, neste mesmo sentido, tende a piorar bastante a partir de amanhã. Isso porque a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai interditar duas faixas de rolamento de carros da via, que tem apenas três faixas, ao longo de quatro quarteirões, por volta das 9h da manhã de domingo.

14h56 – Marginal Tietê está com muita lentidão, com um total de 5,9 km, da Ponte do Limão até a Ponte Atílio Fontana, no sentido Castelo Branco.

14h36 – Avenida Ibirapuera apresenta lentidão de 610 m no sentido Centro, da Rua Moema até a Rua Juruce.

14h16 – Marginal Pinheiros está com complicações nas duas pistas no sentido Castelo Branco. Na pista expressa, há lentidão da Ponte Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso, com um total de 4,7 km. Na pista local, desde a Rua Quintana até 1,3 km antes de Ponte Cidade Universitaria , totalizam-se 3,9 km de lentidão.

12h16 – Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, está com 840 m de lentidão, no trecho entre a Avenida Tiradentes e a Marginal Tietê.

11h37 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Rodovia dos Imigrantes tem 3,1 km de lentidão, da Rua Antonio de Macedo Soares até a Marginal Pinheiros.

11h31 – A Avenida Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, continua com o trânsito carregado, agora entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Jornalista Roberto Marinho, totalizando 4,7 km de lentidão.

10h19 – No total, 16 km de lentidão são registrados nas vias da cidade de São Paulo, neste sábado. Trânsito acima do normal. Fique atento.

10h07 – Trânsito carregado na cidade de São Paulo, nesta manhã de sábado. Pior trecho na Avenida Washington Luis, no sentido centro, entre a Rua João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Luis E. Magalhães. A CET contabiliza 2,4 km de lentidão na região.

9h56 – O Rodoanel está com trânsito lento entre o km 19 até a chega a Castelo Branco, por conta de obras na pista. Sentido Mauá está tranquilo para o tráfego.

9h55 – Situação complicada para o motorista que trafega na Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte Eusébio Matoso, na via expressa, devido a serviços de manutenção. Evite a região.