TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

16h04 – São Paulo tem 8 km de filas nas principais vias da capital

15h09 – Motorista encontra filas na Avenida Ipiranga. A CET registra congestionamento desde a Rua Ifigênia até a Rua Alfredo Issa.

14h31 – Capital paulista tem 13km de filas. Maior congestionamento está na Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana, entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

13h39 – Acidente na Marginal do Tietê. Um carro bateu em um muro próximo à Ponte dos Remédios, no sentido Lapa. Uma equipe dos bombeiros foi para o local.

13h23 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida João Cachoeira e a Ponte Cidade Jardim.

12h44 – Marginal do Pinheiros tem 1,8 km de lentidão no sentido Interlagos. As filas estão entre o Viaduto José Maria e a Ponte Nova Morumbi.

12h29 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego tranquilo em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba), na tarde de hoje.

11h54 – São Paulo com 20 km de congestionamento nas principais vias da capital paulista.

11h32 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, entre o km 479 e o km 477,2, na região de Contagem (MG), devido ao excesso de veículos.

11h30 – O motorista reduz a velocidade também na Avenida Guido Caloi. O sentido centro da via registra lentidão entre a Ponte Transamérica e a Avenida Guarapiranga.

11h28 – Ligação Leste/Oeste tem lentidão no sentido Lapa. Há filas desde a Avenida Domingos e a Avenida Alcântara Machado.

10h53 – Estrada das Lágrimas, na zona sul da capital, está totalmente bloqueada em função de incêndio que aconteceu durante esta madrugada. As chamas já foram controladas, mas autoridades continuam no local para trabalho de rescaldo. O motorista deve evitar a região. A CET montou desvio pelas ruas Protocolo, Solemar e Rua Caripurá.

10h06 – Tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na manhã de hoje.

10h05 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 439 ao km 441,8, na região de Registro, devido ao tombamento de uma carreta no km 441,8, que restringe o tráfego na faixa da esquerda. Os veículos seguem pela faixa da direita.

9h56 – Marginal do Pinheiros concentra 5,3 km de congestionamento no sentido Interlagos. O motorista encontra lentidão entre o Viaduto José Maria e a Ponte do Morumbi.

9h54 – Capital paulista com 12 km de filas em suas principais vias.