TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

16h19 – Trânsito na Avenida João Dias, sentido bairro, entre Rua Centro Africana e a Avenida Alberto Augusto Alves.

16h16 –A Marginal Pinheiros tem 4,2km de lentidão na pista expressa sentido Castello, entre as Pontes do Jaguaré e Cidade Jardim. Na pista local, é registrado 1,4 quilômetro de lentidão da Ponte Eusébio Matoso até o Jóquei.

16h03 – Tráfego lento no começo da Rodovia Presidente Dutra. São dois quilômetros de lentidão no sentido Rio.

14h55 – A Rodovia dos Bandeirantes tem 1km de congestionamento na região de São Paulo devido a uma operação da Polícia Rodoviária. O motorista encontra dificuldades entre os quilômetros 19 e 20 no sentido interior.

14h145 – O motorista encontra lentidão em todo o corredor da Avenida Rebouças, entre a Alameda Lorena e a Ponte Eugene Boundin. São 3,3 km de filas.

Trânsito complicado também para quem faz o trajeto entre a Avenida Santos Dumont e o Vale do Anhangabaú. São registrados neste momento aproximadamente 3km de lentidão entre as regiões da Praça da Bandeira e a Avenida do Estado, no sentido Aeroporto.

A Avenida Washington Luis tem 1,6 KM de morosidade no sentido bairro entre a região da Avenida Interlagos até o início do viaduto Washington Luis.

11h22 – Trânsito carregado no corredor da Avenida Rebouças, sentido centro. São 3,3 Km de lentidão desde a Alameda Lorena até a Ponte Eugene Boudin.

O motorista encontra dificuldades também na Avenida Vinte e Três de Maio, que registra 2,8Km de congestionamento no sentido Santana, da Rua Paraíso até a Praça da Bandeira.

A Radial Leste continua com morosidade entre os metrôs Carrão e Penha, no sentido Centro.

10h27 – A Radial Leste registra a pior situação neste momento. No sentido centro, cerca de 1,2Km de lentidão, entre as estações Carrão e Penha do metrô.

10h25 – A CET registra 4Km de lentidão nesta manhã na cidade de São Paulo.