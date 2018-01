TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 1º de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

12h03 – Encerramos a cobertura em tempo real do trânsito de hoje.

11h53 – A Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 356 ao 354 devido ao excesso de veículos.

No sentido Paraná, a retenção persiste do quilômetro 300 ao 345, na Serra do Cafezal. O trânsito é pesado.

Também no sentido Paraná, há outro ponto de lentidão devido a obras: entre o quilômetro 435 e o 443.

11h40 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem 28 quilômetros de congestionamento na pista expressa em São José dos Campos por excesso de veículos, entre o quilômetro 144 e o 116.

11h38 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, tem 19 quilômetros de lentidão em Mairinque, São Roque e Araçariguama na pista expressa, do quilômetro 46 ao 65.

11h31 – A Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem tráfego lento em três pontos:

Em São Paulo, na pista expressa entre o quilômetro 31 e o 37 e do 16 ao 20;

Em Valinhos, também na pista expressa, em função de obras na pista que interditam a 3ª faixa de rolamento no quilômetro 88. Uma alternativa é a Marginal no quilômetro 86.

11h28 – Na Rodovia Bandeirantes, sentido Interior, o tráfego é lento e com paradas na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 47 ao 53. Em São Paulo, há 13 quilômetros de congestionamento na pista expressa, onde o trânsito é intenso do quilômetro 13 ao 26.

11h19 – São Paulo tem neste momento 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h48 – Um carro colidiu em um poste na Avenida Campanella, 2200, em Itaquera. Há uma vítima no acidente. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi empenhada ao local.

10h46 – A Radial Leste, sentindo Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do Viaduto Guadalajara até Rua Piratininga.

10h44 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem 16 quilômetros de tráfego lento, no sentido Praia Grande, entre o quilômetro 276 e o 292.

10h35 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, tem tráfego lento em Osasco e Barueri na pista expressa. Um acidente na via congestionou ainda mais a via, que registra morosidade entre o quilômetro 16 e o 28.

10h20 – Na Vila Mariana, um acidente no início do Viaduto Tutóia ocupa uma faixa nos dois sentidos.

10h17 – O tráfego melhora no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes e motorista encontra lentidão somente no início do trecho de serra do quilômetro 40 ao 43.

10h16 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem 30 quilômetros de congestionamento na pista expressa por excesso de veículos em São José dos Campos, entre o quilômetro 146 e 116. Em função de obras, a pista expressa na altura de Lorena tem tráfego lento do quilômetro 52 ao 43.

10h13 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,1 quilômetros da Ponte Presidente Jânio Quadros até a Ponte da Casa Verde na pista expressa. Já na pista central, há 4,6 quilômetros da Ponte Vila Guilherme até a Ponte de Casa Verde.

10h07 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 2,7 quilômetros de lentidão da Avenida do Estado até o Túnel do Anhangabaú.

09h52 – Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, acumula neste momento 33 quilômetros de congestionamento na pista expressa em Itu, Mairinque, São Roque e Araçariguama, entre o quilômetro 46 e o 79.

Já em Osasco, Barueri, Jandira e Itapevi, soma 17 quilômetros de lentidão, entre o 16 e o 33.

A usuária do Instagram Andressa Santos registrou o tráfego lento na Rodovia.

09h48 – Houve um acidente na Avenida Jacú-Pessêgo/Nova Trabalhadores, sentido Ayrton Senna, junto à Rua das Boas Noites, na Vila Santana, na zona leste de São Paulo.

09h47 – Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi empenhada para atender vítima de acidente de bicicleta no Largo de São Mateus, na zona leste de São Paulo.

09h41 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em direção à Praia Grande, tem 16 quilômetros de lentidão, entre o 276 e o 292.

09h39 – Em Cangaíba, na zona sul de São Paulo, acidente na Rua Doutor Assis Ribeiro, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Avenida Gabriela Mistral.

09h37 – Na Rodovia dos Imigrantes, há congestionamento de 10 quilômetros no sentido Litoral, do quilômetro 22 até a praça do pedágio no 32.

09h31 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni soma dez quilômetros de tráfego lento no sentido Guarujá, do quilômetro 258 ao 248. Em direção a Cubatão (SP), o fluxo é normal.

09h30 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Interior, tem tráfego lento na pista expressa em Vargem Grande Paulista entre o quilômetro 42 e 44.

09h27 – O tráfego continua lento na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do quilômetro 303 ao km 345,5, entre as regiões de São Lourenço da Serra e Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Ainda neste sentido, há lentidão do quilômetro 437,8 ao km 442,8, na região de Registro (SP), devido a obras de reforço e alargamento da ponte no quilômetro 442,8, que restringem o tráfego na faixa da esquerda.

09h24 – A faixa reversível na Rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, do quilômetro 128 ao 130 na faixa da esquerda, tem sentido invertido e serve como opção aos usuários.

09h20 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, tem congestionamento de 15 quilômetros em Osasco, Barueri, Jandira e Itapevi na pista expressa, entre o quilômetro 18 e 33.

09h16 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, apresenta 14 quilômetros de lentidão em Caçapava, na pista expressa, do quilômetro 130 ao 116, e seis quilômetros de congestionamento na pista expressa em Guararema, do quilômetro 180 ao 174.

09h11 – Na Vila Souza, zona norte de São Paulo, houve um acidente na Avenida Cantídio Sampaio. A pista foi interditada em ambos os sentidos próximo à Rua Rubens Raul da Silva.

09h07 – O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio embaixo da Ponte Cruzeiro do Sul, na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, que teve início às 8h50. Não houve vítimas. As causas não foram informadas. O fogo foi controlado sem interdição da via.

08h48 – Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, acumula 27 quilômetros de congestionamento na pista expressa em Itu, Mairinque e São Roque, do quilômetro 52 ao 79. A usuária do Instagram Vanessa Cristina registrou o trânsito lento na Rodovia.

08h44 – A Rodovia dos Imigrantes, em direção ao Litoral, tem dez quilômetros de congestionamento, do quilômetro 22 ao 32. O tráfego é intenso – com boa fluidez – no trecho de serra. O usuário do Instagram Antônio Lucas fez uma imagem do tráfego lento na via.

08h40 – O tráfego segue lento na Rodovia Carvalho Pinto, do quilômetro 127 ao 130, devido ao excesso de veículos.

08h39 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 7,4 quilômetros de tráfego lento na pista expressa da Ponte Cruzeiro do Sul à Ponte Aricanduva.

Já no sentido Castelo Branco, há retenção de 4,5 quilômetros na pista expressa que se estende da Ponte Vila Guilherme à Ponte da Casa Verde. Na pista central, há 3,9 quilômetros de lentidão da Rua Azurita à Ponte da Casa Verde. E na pista local, da Ponte Vila Guilherme à Rua Engenheiro Massinet Sorcinelli, a morosidade é de 2,6 quilômetros.

08h33 – São Paulo tem neste momento 55 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

08h26 – Sobe para 44 quilômetros o congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, entres os quilômetros 301 e 345. O tráfego é lento.

A leitora do Estado Ana Cristina Pereira, que está no quilômetro 342, enviou para o número (11) 9-7069-8639, via Whatsapp, uma imagem do trânsito parado na Rodovia Régis Bittencourt.

08h17 – Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, tem 21 quilômetros de congestionamento na pista expressa em Itu, Mairinque.

08h12 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, segue com tráfego lento do quilômetro 254 ao 248.

08h08 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão nos dois sentidos:

Em direção ao Interior, acumula 21 quilômetros de retenção, do quilômetro 36 ao 57;

E no sentido Capital, do quilômetro 23 ao 20.

08h06 – A leitora do Estado Mariana Possarle enviou para o número (11) 9-7069-8639, via Whatsapp, uma imagem do trânsito carregado na Rodovia Régis Bittencourt. Ela está parada na altura de São Lourenço.

08h02 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, apresenta tráfego lento em três pontos:

– Na pista marginal, em Barueri, há cinco quilômetros de morosidade, do 19 ao 24;

– Em Itapevi, na pista expressa, a lentidão se concentra do quilômetro 33 ao 35;

– Em Osasco, Barueri, a pista expressa acumula oito quilômetros de tráfego lento, que vai do 18 ao 26.

07h59 – Quem segue em direção à Praia Grande pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega vai encontrar tráfego intenso do quilômetro 276 ao 292. A Ecovias, concessionária que administra a via, informa que há boa fluidez.

07h54 – O trecho do quilômetro 442 da Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, apresenta lentidão em função de obras.

07h53 – Há dez quilômetros de congestionamento no sentido Litoral da Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 22 até a praça de pedágio no 32.

07h50 – Na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, há 3,9 quilômetros de lentidão na pista central, da Rua Azurita até a Ponte da Casa Verde. A pista expressa tem 3,6 quilômetros de retenção da Avenida Otto Baumgart até a Ponte da Casa Verde. Já na pista local, da Avenida Otto Baumgart à Rua Engenheiro Massinet Sorcinelli, a morosidade é menor: 1,6 quilômetro.

07h39 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, os motoristas vão encontrar retenção nas pistas expressas dos seguintes pontos:

– Em Jacareí, do quilômetro 163 ao 159;

– Em Caçapava, do 124 ao 116;

– E em São José dos Campos, entre o quilômetro 144 e 142.

07h34 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem quatro quilômetros de trânsito lento, entre do 252 ao 248.

07h33 – Atenção, motoristas! Pistas norte e sul da Rodovia Anchieta são boas opções para a descida na serra no momento.

07h31 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, soma mais de 21 quilômetros por excesso de veículos. Há retenção do quilômetro 24 ao 27 e do 36 ao 57.

07h29 – Rodovia dos Imigrantes, sentido Planalto, apresenta congestionamento entre os quilômetros 24 e 32.

07h24 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, tem tráfego pesado e acumula 41 quilômetros de congestionamento por excesso de veículos, do quilômetro 304 ao 345.

07h18 – Bom dia e um ótimo carnaval a todos! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.