TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h06 – A Vinte e Três de Maio registra o maior trânsito da capital na tarde deste sábado. A CET registra 1,6 km de lentidão no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Pedroso.

Na Marginal do Tietê, há retenção no sentido Castello, entre as Pontes Jânio Quadros e Tatuapé, em um trecho de cerca de 1,3 km.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O corredor Vale/ Prestes Maia/ Tiradentes/ Santos Dumont continua apresentando morosidade no sentido Santana, na região entre a Avenida do Estado e a Rua São Caetano.

Na zona oeste, o trânsito é lento na Avenida Rebouças e na Avenida Eusébio Matoso, no sentido centro, entre a Avenida Brasil e a altura da Rua Maria Carolina.

Lentidão de cerca de 1 km também na Rua da Consolação, no sentido bairro, na região da Rua Maceió.

14h48 – Não há trânsito nas principais rodovias de São Paulo, com exceção da Rodovia dos Imigrantes.

14h44 – Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido planalto, no trecho de serra, altura do quilômetro 49. No restante do Sistema Anchieta/Imigrantes, motoristas encontram tranquilidade.

13h20 – O corredor desde a Avenida Santos Dumont, no sentido Aeroporto, tem 2,4km de lentidão entre as regiões da Praça da Bandeira a Avenida dos Bandeirantes.

13h19 – As avenidas Rebouças e Eusébio Matoso somam 2,3 km no sentido do bairro. Na Avenida Vinte e Três de Maio, do sentido Aeroporto, tráfego lento por pouco mais de 1km desde o Viaduto Pedroso. Um acidente em frente à antiga sede do Detran, entre um carro e uma moto, deixa complicada a situação no local.

12h10 – Trânsito muito complicado na região central de São Paulo, que soma 11km de lentidão no início da tarde deste sábado.

11h33 – Tráfego lento por cerca de um quilômetro na Avenida Guarapiranga, no sentido bairro, entre as Avenida Guido Caloi e a Rua André de Leão.

11h29 – A cidade de São Paulo registra 10 quilômetros de congestionamento neste sábado. O trânsito é mais complicado na Avenida do Estado, no sentido Santana. Há neste momento 1,5 km de lentidão, entre as ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

A Avenida Vinte e Três de Maio tem lentidão de pouco mais de 1 km, também no sentido Santana, entre A Praça da Bandeira e a rua Condessa de São Joaquim.

1h15 – Em razão da neblina no trecho de serra, a Ecovias implantou a operação comboio nesta madrugada na praça de pedágios da Rodovia Anchieta, no quilômetro 31, e na praça de pedágios da Imigrantes, no quilômetro 32. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.

1h10 – Congestionamento de oito quilômetros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetro 337 e 345, região da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. O motivo é o excesso de veículos.