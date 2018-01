TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h52 – Há quase 40 km de lentidão na Rodovia Fernão Dias no sentido Belo Horizonte por reflexo de um engavetamento entre uma carreta e cinco carros no km 30. O motorista enfrenta congestionamento entre o km 68 e o km 30, entre a região de Mairiporã e Atibaia.

18h26 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

17h34 – Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um capotamento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, na tarde deste sábado. O acidente aconteceu na altura da cidade de Cubatão por volta das 16h30. De acordo com a Ecovias, o carro capotou sozinho e não foi necessária interdição na via. Os feridos foram levados ao Pronto Socorro de Cubatão. O tráfego de veículos segue tranquilo e com boa visibilidade em todo o trecho de concessão.

17h20 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na tarde de hoje.

17h04 – Rodovia Fernão Dias com lentidão no sentido Belo Horizonte entre o km 843 e o km 842, na região de São Sebastião da Bela Vista (MG). O tráfego é lento devido a obras de construção de passarela, que restringem o tráfego na faixa 1. Os veículos seguem pela faixa 2.

16h54 – Há excesso de veículos na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida Quintana.

16h10 – Tráfego é livre e com boa visibilidade nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a Ecovias, mais de 314 mil veículos já desceram rumo ao litoral paulista desde a noite de quarta-feira, 14.

15h20 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão na pista norte, no sentido Belo Horizonte, por conta de um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão no km 506,3, que restringe o tráfego na faixa 1. O motorista enfrenta congestionamento entre o km 518 e o km 506,3, entre as regiões de Igarapé e São Joaquim de Bicas (MG).

15h16 – Aumenta tráfego de veículos na Marginal do Pinheiros, que tem 1 km de lentidão no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Quintana.

14h36 – Viaduto República da Armênia já filas até o início da Marginal do Pinheiros. Na Marginal o fluxo é tranquilo.

14h06 – Tráfego normal em todo o trecho de concessão do Rodoanel.

14h05 – São Paulo sem índice de lentidão nesta tarde, de acordo com a CET.

13h25 – Tráfego segue normal ao longo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

13h07 – A CET comunica que o Rodízio Municipal estará suspenso para os veículos de passeio e caminhões entre os dias 15 e 20 de novembro. Neste sábado vale normalmente a Zona Azul, a Zona de Máxima Restrição e Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição de Fretamento (ZMRF).

13h03 – Marginal do Tietê tem 1,3 km de filas no sentido Ayrton Senna, desde a Ponte Jânio Quadros e o Hospital Vila Maria.

13h02 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego.

11h52 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 1,5 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto Indianópolis.

10h41 – Avenida Interlagos tem 1,2 km de lentidão, da Avenida Miguel Yunes até a Avenida João Paulo da Silva.

10h07 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão do km 511,8 ao 506,3, sentido Belo Horizonte, entre Igarapé e São Joaquim, em Minas Gerais. Um acidente entre uma carreta e um caminhão, no km 506,3, bloqueia o tráfego nas faixas 1 e 2 e força veículos a andarem pelo acostamento. Equipes da concessionária estão no local e trabalham na remoção na liberação da pista.

No sentido São Paulo, tráfego flui sem retenção.

7h25 – Cidade não tem registro de lentidão.