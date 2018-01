TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h44 – A Rodovia Presidente Dutra têm tráfego lento entre os KM 223 e 220 e entre os KM 228 e 227, na pista Marginal, entre Guarulhos e São Paulo.

14h44 – A Avenida do Estado está carregada por quase 2 Km no sentido Santana, na região da Rua São Caetano.

Na Avenida Guarapiranga é registrado 1,5 Km de lentidão entre as Avenidas Guido de Caloi e a Estação do Socorro, sentido bairro.

A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello também tem 1,5 Km de lentidão no sentido bairro, entre a Rua Doutor Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h30 – Na Avenida Washington Luis, sentido bairro, trânsito entre a Avenida Interlagos e a Avenida Prof. Vicente Ráo.

13h19 – Trânsito na Avenida do Estado, no centro, no sentido Santana. São cerca de 2 km entre a Rua São Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março. No sentido contrário, morosidade desde a rua Pedro Vicente, na mesma região.

13h11 – A Avenida Aricanduva tem trânsito desde a região da Radial Leste, no sentido Marginal.

13h09 – A Marginal Pinheiros tem 2,3 km de lentidão no sentido Interlagos, entre as regiões da Ponte João Dias e a Ponte Engenheiro Ary Torres.

13h06 – A cidade de São Paulo tem 20 km de congestionamentos na tarde deste sábado.

11h43 – A Avenida Aricanduva tem 3 km de lentidão no sentido Marginal, desde seu término até a altura da Rua Rodeio.