TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h03 – Avenida Salim Farah Maluf tem 2 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, a partir da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

15h19 – Marginal do Tietê tem 3,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista local, da Ponte Jânio Quadros até 490 metros depois da Rua Massinet Sorcinelli.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

14h41 – Avenida Guarapiranga tem 2 km de lentidão no sentido centro, da Avenida M´Boi Mirim até a Ponte do Socorro.

13h40– Cidade tem 54 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de congestionamento no sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Morumbi.

12h50 – Rodovia Fernão Dias tem retenção na pista sentido São Paulo, entre o km 514,5 e o km 516, na região de Igarapé (MG), devido a obras de fresagem no km 516. O tráfego está bloqueado na faixa 2 e os veículos seguem pela faixa 1. Na pista sentido Belo Horizonte, os usuários trânsito flui bem.

12h32 – Avenida Washington Luis tem 4,9 km de lentidão no sentido bairro, de 120 metros antes da Rua Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h15 – Avenida do Estado tem 3,4 km de lentidão no sentido Santana pela pista expressa, da Avenida Trinta e Um de Março até 840 metros depois da Pacheco Chaves.

11h38 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Praça Eugene Boudin até a Avenida Jorge João Saad.

10h48 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 7 km de lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

10h18 – Cidade tem 33 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário. Zona leste é a pior região, com 11 km de congestionamento.