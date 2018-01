TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h19 – Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Santana, com lentidão entre Avenida Antonio de Carvalho e a Avenida do Estado. São Paulo com 21 km de filas.

17h06 – Marginal do Tietê registra 8 km de congestionamento no sentido Castelo Branco. A lentidão encontra-se entre a Ponte do Limão e a Rodovia Dutra.

16h57 – Rodovia Anchieta continua interditada no km 60, em função de um acidente no qual um caminhão colidiu com a mureta da pista. Segundo a CET há um desvio operacional, na interligação baixada, que desvia o fluxo de veículos pela Rodovia dos Imigrantes. Não há lentidão.

16h36 – Acidente interdita totalmente a pista norte da Rodovia Anchieta no sentido São Paulo. Utilize a Imigrantes para subir a serra.

16h20 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Avenida Cruzeiro do Sul e Vinte e Cinco de Março.

15h30 – Aumenta lentidão na pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. Há 4,9 km de filas entre a Milton Rodrigues Anhembi e Jânio Quadros.

15h15 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Brasil até a Alameda Lorena.

14h52 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da BR-101/RJ, para o Espírito Santo ou em direção a Niterói.

14h42 – Marginal do Tietê, direção Cebolão, com tráfego intenso entre a Ponte da Vila Guilherme até o Anhembi, são mais de 3 km de filas.

14h36 – Rua da Consolação, tem excesso de veículos entre a Alameda Piauí até Ipiranga no sentido Centro.

14h24 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 3,2 km de tráfego intenso entre a Avenida Milton Rodrigues Anhembi e a Vila Guilherme.

13h48 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, entre a Avenida Eulália e a Avenida do Estado. São Paulo tem 12 km de congestionamento.

13h38 – Há lentidão na pista, sentido Curitiba, da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso, entre o km 344 e o km 353, na região de Miracatu. Já no sentido São Paulo, há lentidão entre o km 354 e o km 350, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso.

13h09 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre Rio Tamanduateí e o Viaduto Cruzeiro do Sul.

12h36 – As Rodovias Anchieta e Imigrantes sem lentidões ou congestionamentos.

12h25 – A BR-376/PR, a pista Norte, sentido Curitiba, está liberada no km 653, na região de Tijucas do Sul. No local, houve um acidente envolvendo três automóveis e uma carreta que restringiu o tráfego na via. Não há mais restrições.

11h59 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre Avenida João Julião Costa Aguiar e a Rodovia Tamoios, sentido litoral.

11h58 – O acostamento da Rodovia Régis Bittencourt está liberado para auxiliar a fluidez do tráfego de veículos que está intenso na via. A faixa reversível da Operação Descida também está aberta entre o km 349 e o km 353 da pista, sentido Curitiba.

11h56 – Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tem tráfego livre.

11h55 – Há retenção na pista Norte, sentido Belo Horizonte, da Rodovia Fernão Dias, entre o km 677 e o km 675, na região de Perdões, em Minas Gerais.

11h42 – Avenida do Estado, sentido Santana, com congestionamento entre a Rua Mercúrio e a Rua Trinta e Um de Março. Já no sentido Ipiranga, tem tráfego intenso entre a Rua Mercúrio até Amelia Sá Barbosa.

11h27 – Sistema Anchieta/Imigrantes mantém tráfego livre nos dois sentidos das vias.

11h02 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego tranquilo em direção ao interior de São Paulo.

10h58 – Na BR-376/PR, a pista Norte, sentido Curitiba, está bloqueada no km 653, na região de Tijucas do Sul, devido a um acidente envolvendo três automóveis e uma carreta. O tráfego está parado do km 658 ao km 653.

10h43 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 4,8 km de filas entre o Rio Tamanduateí e a Avenida Jânio Quadros.

10h27 – Trânsito lento na ligação do Viaduto Cruzeiro do Sul com a Avenida do Estado. Já na Avenida do Estado há tráfego intenso, sentido Santana, nas proximidades do Mercadão.

10h24 – Rodovia Dutra tem tráfego intenso por aproximação na região do km 121 da pista em função de um capotamento que aconteceu às 8h40 desta manhã. De acordo com a NovaDutra não houve feridos.

10h19 – Acidente entre dois caminhões deixam a BR-381, na região de Bom Jesus do Amparo, em Minas Gerais, totalmente bloqueada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição causa 15 km de congestionamento na via.

10h17 – Pista Norte, sentido Belo Horizonte, da Rodovia Fernão Dias tem retenção entre o km 677 e o km 675, na região de Perdões (MG), devido a obras de recuperação do pavimento que restringem o tráfego na faixa 2 e acostamento. A faixa 1 está liberada.

10h15 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego normal, em ambos os sentidos. e a Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo

9h51 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte e sentido São Paulo.

9h50 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, devido ao tráfego intenso, entre o km 336 e o km 339 e entre o km 344 e o km 353. Já no sentido São Paulo, não há lentidão na manhã de hoje.

9h45 – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego em ambos os sentidos. No momento, o tempo está encoberto e garoa em pontos isolados. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5X5, em que a subida da serra é feita pela pista norte da Imigrantes e Anchieta, enquanto a descida funciona normalmente pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes.