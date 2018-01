TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 6 de julho

CET estima que cerca de 1,7 milhão de veículos devem deixar a capital neste feriado rumo ao litoral. Após uma semana de manifestações em estradas de todo o País, caminhoneiros decidiram terminar os bloqueios nas estradas. Ainda assim, motoristas devem ficar atentos na saída para o feriado e buscar se informar com as concessionárias sobre eventuais protestos que podem ocorrer. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de estradas, ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

16h41- Praça da Sé foi liberada em relação à manifestação de imigrantes bolivianos contra a morte do garoto Brayan. Carro de som que acompanhava os manifestantes já deixou o local

16h37- Tráfego ainda segue lento na Rodovia Imigrantes, sentido litoral. Anchieta segue com trânsito bom e é a melhor alternativa para quem vai rumo à Baixada Santista neste feriado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16h32- A pista Expressa da Marginal Pinheiros está com duas faixas bloqueadas no sentido Castelo devido à queda de lama na via, na altura da Ponte Cidade Jardim

16h20- Segundo Ecopistas, trânsito segue normal pelas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Helio Smidt na tarde deste sábado

16h00- Diferente do que foi avisado anteriormente pela CET, rodízio municipal de veículos estará suspenso na segunda e na terça-feira do feriado. Rodízio volta normalmente na quarta-feira, dia 10

15h53- Segundo CET, cerca de 300 pessoas fazem protesto contra a morte do garoto boliviano Brayan Yanarico Capcha, assassinado no dia 28 de junho. Manifestação segue parada na Praça da Sé. Polícia paulista continua em busca dos suspeitos

15h42- Manfestação interdita agora duas faixas na Praça da Sé, sentido único, próximo à Rua Benjamin Constant

15h40- Marginal Tietê está com 7,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da altura da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme

15h38- Capital paulista tem agora 24 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

Trânsito flui sem problemas na tarde deste sábado na Rodovia Ayrton Senna. FOTO: Ecopistas

15h18- São Paulo registra agora 22 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de alta

15h08- Cônego Domênico Rangoni segue com tráfego lento do km 270 ao 268, no sentido Guarujá. Pistas sul e norte da Anchieta são melhor alternativa para quem quer ir para o litoral

15h00- Na última hora, o Sistema Anchieta-Imigrantes registrou 5.734 veículos seguindo em direção a São Paulo e 2.155 em direção ao litoral

14h54- Raposo Tavares está com uma faixa interditada no sentido São Paulo devido a um acidente ocorrido na altura do km 16

14h50- Tráfego segue normalmente nas pistas sul e norte da Anchieta para descer a serra. Vias são a melhor opção para quem segue no sentido litoral

14h43- Acidente na Dutra já provoca 3 km de lentidão na pista Expressa, sentido Rio de Janeiro. Congestionamento vai do km 148 ao 145

14h42- Um acidente provoca lentidão na pista Expressa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Congestionamento vai do km 144 ao 145, na altura de São José dos Campos

14h36- A pista Expressa da Castelo Branco está com 1 km de lentidão no sentido interior, na altura de Barueri. Congestionamento vai do km 23 ao 24

14h30- A situação está normalizada no pedágio de Itaquá. Segundo Ecopistas, o tráfego flui normalmente pelo Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto neste sábado

14h20- Imigrantes segue com congestionamento no sentido litoral, entre os km 45 e 53

Imigrantes com trânsito intenso no Planalto para quem segue rumo litoral. FOTO: Ecovias

14h07- Apenas uma das cabines automáticas do pedágio de Itaquá segue bloqueada. Devido a acidente ocorrido mais cedo, Ayrton Senna está com 1km de lentidão no sentido São Paulo, na altura do pedágio

14h05- Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem agora 2 km de lentidão no sentido Guarujá, do km 270 ao km 268

14h00- Ainda reflexo do tombamento de uma carreta ocorrido mais cedo, Fernão Dias tem lentidão do km 913 ao 933, no sentido Belo Horizonte

13h58- Fernão Dias tem lentidão para quem segue no sentido Belo Horizonte, do km 773 ao km 768, na região de Campanha (MG). O congestionamento é causado por obras de microfresagem no km 768, que bloqueia o tráfego na faixa da direita. Os veículos seguem pela faixa da esquerda. Ainda neste sentido, há retenção do km 65,5 ao 63,5, na região de Mairiporã (SP), devido ao excesso de veículos

13h55- Um acidente bloqueia as cabines automáticas do pedágio de Itaquá, localizado no km 37 da Rodovia Ayrton Senna, e provoca lentidão na via para quem segue no sentido capital

13h45- Desde a 0h de hoje o Sistema Anchieta-Imigrantes já registrou 112 mil veículos seguindo para a Baixada Santista. Expectativa para o feriado é de que cerca de 200 a 320 mil veículos utilizem o sistema no sentido litoral

13h40- Segundo Ecovias, na última hora, o Sistema Anchieta-Imigrantes registrou 6.250 veículos em direção a São Paulo e 2.314 em direção ao litoral. No momento, apenas a Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na descida da serra, entre os km 45 e o 53

13h35- Com a implantação da Operação Descida, Sistema Anchieta-Imigrantes está operando no esquema de descida 7×3. Quem segue para o litoral pode utilizar as pistas sul e norte da Anchieta e também a pista sul da Imigrantes. A subida da serra é realizada pela pista norte da Imigrantes

13h30- A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro registra dois pontos de lentidão no sentido Campos do Jordão. Os congestionamentos estão entre os km 4 e 10 e entre os km 45 ao 46

13H28- Rodovia dos Bandeirantes está com 7km de lentidão na pista Expressa na saída para o interior, entre os km 47 ao 54, devido ao excesso de veículos

13h17- Rodovia Fernão Dias tem agora 28 km de lentidão no sentido Belo Horizonte, do km 913 ao km 941, entre as regiões de Extrema, Itapeva e Camanducaia (MG), ainda reflexo do tombamento de carreta ocorrido mais cedo

13h12- Ecopistas encerrou a Operação Campos do Jordão no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no começo da tarde de hoje

13h10- Rodovia Carvalho Pinto ainda registra lentidão no sentido interior, na altura do km 130, no acesso à Rodovia Presidente Dutra

Rodovia Carvalho Pinto ainda tem ponto de lentidão no sentido Campos do Jordão. FOTO: Ecopistas

13h03- A Rodovia Régis Bittencourt tem dois pontos de lentidão no sentido Curitiba (PR). Tráfego segue congestionado do km 341,8 ao km 344, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), e do km 345,5 ao 347,5, também na região de Miracatu (SP)

12h59- A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem lentidão do km 45 ao 46, no sentido Campos do Jordão. Cidade turística deve receber 300 mil visitantes

12h52- Já no sentido São Paulo, o trânsito flui sem retenções na Fernão Dias

12h47- Ainda no sentido Belo Horizonte, a Fernão Dias tem lentidão do km 507 ao km 504, na região de Betim (MG), devido a obras de implantação de barreira de concreto no km 504, que restringe o tráfego na faixa da direita. Os usuários seguem pela faixa esquerda

12h41- Rodovia Fernão Dias ainda registra 36km de lentidão no sentido Belo Horizonte, entre as regiões de Vargem, Extrema, Itapeva e Camanducaia (MG). Congestionamento é reflexo do tombamento de uma carreta que ocorreu mais cedo e bloqueou uma faixa da via na esquerda. A carreta foi retirada por volta das 10h da manhã deste sábado

12h37- Já a Rodovia Imigrantes tem lentidão no sentido litoral, do km 45 ao km 53, por excesso de veículos

12h35- Ecovias bloqueou a pista norte da Rodovia Anchieta na serra para a implantação da operação descida, que vai do km 40 até o 55

12h27- Um acidente envolvendo um carro e um carreta interdita uma faixa da direita da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, na altura do km 34 e provoca lentidão desde o km 26

12h25- Rodovia Dr Manoel Hyppolito Rego tem 2 km de congestionamento no sentido São Sebastião, do km 215 ao 213

11h46 – Tráfego já está lento no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes, entre os km 36 e 40, na região do planalto.

11h42 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que levam para Campos do Jordão, apresentam boas condições de trânsito. Neste feriado, a cidade, que atrai turistas no inverno, deve receber 300 mil visitantes

11h33 – A Dutra tem lentidão no sentido Rio, entre os km 67 e 69, devido a obras na pista, na região de Aparecida. Na próxima semana, a Prefeitura da cidade vai começar as obras no trajeto por onde passará a comitiva do papa Francisco.

11h30 – Motoristas que pegam a Rodovia Carvalho Pinto seguem com tráfego lento do km 129 ao km 130, no sentido interior, por reflexo do excesso de veículos no acesso à Dutra.

11h28 – Rodovia dos Imigrantes apresenta tráfego intenso no sentido litoral, nas regiões de planalto e de serra. Na foto, a via na região do planalto. Reprodução/Ecovias

11h26 – No sentido Rio de Janeiro, a Dutra tem dois pontos de lentidão por conta de acidentes: entre os km 157 e 155, na região de São José dos Campos; e entre os km 127 e 125, em Caçapava.

11h23: Na Bandeirantes, também há lentidão entre os km 33 e 25 ainda no sentido interior, devido a um acidente.

11h22 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento na pista sentido interior, na região de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha e Jundiaí, entre os km 28 e 34.

11h20 – Pista sentido interior da Castello Branco tem lentidão do km 22 ao 24, na região de Barueri, por conta de um acidente.

11h14 – Avenida Vinte e Três de Maio está liberada em relação à interferência no sentido Santana, junto ao Viaduto Euclides Figueiredo, em Moema.

11h11 – Mais cedo, um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão interditou parcialmente a Rodovia Anhanguera e deixou oito feridos, sendo cinco leves e três moderados.

10h48 – Na pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias, há lentidão do km 943 ao km 907,5, entre as regiões de Extrema, Itapeva, Camanducaia e Cambuí (MG), reflexo de um tombamento de carreta com derramamento de produto químico, que restringiu a faixa da esquerda. A via já foi liberada. Ainda neste sentido, há retenção do km 1,5 ao km 946, entre as regiões de Bragança Paulista (SP), Vargem e Extrema (MG), reflexo de um acidente que envolveu uma motocicleta e um caminhão, que restringiu o tráfego na faixa da direita. A via também já foi liberada. Também nesse sentido, há lentidão do km 54 ao km 52, na região de Mairiporã (SP), devido a um acidente envolvendo dois automóveis, que restringiu a faixa da esquerda. A via já foi liberada.

Na pista sentido São Paulo, há lentidão do km 504 ao km 506, na região de Betim (MG), devido a um acidente envolvendo dois automóveis, que restringe o tráfego na faixa da direita.

10h44 – Dutra tem lentidão no sentido Rio de Janeiro devido a um acidente em Caçapava, entre os km 130 e 125.

10h21 – O internauta @victorfioravanti registrou o acúmulo de carros que se forma no pedágio da descida da Imigrantes.

10h16 – Em Moema, uma interferência ocupa três faixas na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, junto ao Viaduto Euclides Figueiredo.

10h08 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba, do km 341,8 ao km 344, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), e do km 345,5 ao 347,5, também na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão.

9h48 – Um acidente interditou parcialmente a Rodovia Anhanguera pouco antes das 5h30 deste sábado, 6, em Jundiaí. Segundo a CCR AutoBan, que administra a via, um ônibus e um caminhão colidiram no km 58 da pista sentido São Paulo.

Três passageiros do ônibus ficaram levemente feridos. A estrada ficou parcialmente fechada para limpeza até as 7h16, por conta de tijolos transportados pelo caminhão que caíram na pista.

A situação no sistema Anhanguera-Bandeirantes já está normalizada. A concessionária espera que 830 mil veículos passem pelas duas rodovias na saída para o feriado. Hoje, o período de maior movimento deve ser entre 9h e 14h.

9h45 – A usuária do Instagram @natifiorini postou uma foto do trânsito bom na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral.

9h33 – No sentido Rio de Janeiro, a Dutra também apresenta três pontos de lentidão por excesso de veículos: entre os km 123 e 116, na região de Caçapava; entre os km 87 e 86, na região de Pindamonhangaba; e, já no Rio, entre os km180 e 178, em Nova Iguaçu.

No sentido São Paulo, mais um acidente provoca lentidão na região de Arujá, entre os km 195 e 196.

9h21 – A Dutra apresenta tráfego lento no sentido Rio, pista expressa entre os km 69 e 67, por conta de obras na pista.

8h58 – A foto abaixo mostra o km 15 da Rodovia Ayrton Senna, que tem o tráfego fluindo mas apresenta neblina. Motoristas devem dirigir com cautela.

Reprodução/Ecopistas

8h48 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 339 ao km 344, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), e do km 344,5 ao 347,5, também na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego seguem sem lentidão.

8h31 – Mais um acidente na Dutra, no sentido São Paulo, provoca lentidão entre os km 275 e 277. A situação também gera trânsito lento no sentido contrário, entre os km 278 e 277.

8h29 – Na Dutra, há lentidão entre os km 161 e 157 no sentido Rio, devido a um acidente. Outro acidente também provoca lentidão entre os km 91 e 93, no mesmo sentido. O trânsito flui pela faixa da direita.

8h25 – Depois de uma semana de protestos de caminhoneiros com bloqueios nas estradas, a saída para o feriado está tranquila na manhã deste sábado. Na Anchieta, que também teve o tráfego interrompido por manifestações, o trânsito está fluindo bem. Na foto, a rodovia na região de Ribeirão dos Couros. Reprodução/Ecovias

8h08 – Castello Branco tem tráfego bom, exceto entre os km 41 e 44 no sentido interior, em que ainda há lentidão por reflexo de um acidente.

7h49 – Na noite de ontem, a saída para o feriado gerou 211 km de congestionamento na capital paulista. Acidentes e excesso de veículos complicaram o trânsito nas estradas.

7h45 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego lento no sentido Rio de Janeiro, na cidade de Taubaté, entre os km 118 e 116. Também há lentidão em Guararema, entre os km 183 e 182, por excesso de veículos.

7h43 – Na cidade de São Paulo, a CET não registra lentidão nas vias monitoradas.

7h41 – Usuários do Instagram postam fotos do congestionamento na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, na manhã deste sábado. @paloma_luz fez este registro por volta das 6h30.

7h37 – A pista expressa da Rodovia Castello Branco tem tráfego lento no sentido Interior, na altura de Barueri, por reflexo de um acidente . São 4 km de lentidão, a partir do km 40.

7h35 – Bom dia! Rodovias Ayrton Senna, Tamoios, Hélio Smidt, Raposo Tavares, Anchieta, Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega, Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel têm trânsito fluindo bem neste início de feriado prolongado.