TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

15h12 – A Rodovia Fernão Dias tem tráfego sem retenção em ambos os sentidos.

14h33 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

14h – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, registra lentidão entre a Avenida Trinta e Um de Março e Avenida do Mercúrio.

13h19 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Santos, tem tráfego intenso entre Avenida Matheus Torloni e o Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo tem 10 km de filas neste sábado.

12h32 – Seguem boas as condições de tráfego na Rodovia Anchieta e Rodovia Imigrantes.

11h59 – São Paulo tem 4 km de filas neste sábado, maior lentidão é encontrada na Marginal do Tietê. A Marginal, sentido Castelo Branco tem tráfego intenso entre o Rio Tamanduateí e Otto Baumgart.

11h05 – A faixa da esquerda da pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, está interditada em função de um acidente. A CET não soube informar quantos veículos estão envolvidos, mas há uma pessoa sendo socorrida no local. A lentidão por aproximação está na região da Ponte Miguel Arrais, antiga Ponte Aricanduva.

11h02 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt

10h50 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

10h36 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal com boas condições de tráfego.

6h40 – Engavetamento envolvendo dois veículos de passeio e dois caminhões bloqueia a faixa três da pista marginal, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 225, em frente ao Shopping Internacional, em Guarulhos. Os bombeiros foram acionados. O congestionamento é de 1,5 quilômetro.

6h35 – Serviços de manutenção asfáltica bloqueiam duas faixas de rolamento e causam 3 mil metros de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 21 e 18, em Guarulhos. A previsão é de que os trabalhos terminem às 7 horas.

1h00 – Início de madrugada de sábado de tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 – Operação Carreta – com a pista norte (de subida) da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais, até as 5 horas.