TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

16h – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem lentidão entre a Rua Augusta e Avenida Brigadeiro Luís Antonio, por conta de passeata.

15h50 – Por conta de um acidente na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido bairro, perto da Rua Dr. Olavo Egídio, a CET montou um desvio pela Rua Duarte de Azevedo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Leite de Morais e Rua Dr. Zuquim.

15h27 – Acidente na Avenida Cruzeiro do Sul bloqueia a via no sentido bairro, junto à Rua Dr. Olavo Egidio.

15h07 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto.

14h58 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

14h25 – Tráfego normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

14h24 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h19 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamentos. Na direção da Castelo, a pista expressa tem lentidão entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida Roberto Marinho e a pista local entre Ponte Cidade Jardim e Rua Quintana. Do outro lado, lentidão na pista expressa entre as Pontes João Dias e Ary Torres.

13h41 – Acidente na Avenida Cupece, sentido Bairro, ocupa uma faixa junto à Avenida Santo Afonso.

13h01 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registram congestionamento. No sentido Aeroporto, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Oscar Porto e entre Viadutos Santa Generosa e Pedroso. Do outro lado, entre Viadutos Borges Lagoa e Indianópolis.

12h57 – São Paulo com 21 km de lentidão. Zona sul com 14 km de filas.

12h51 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão. Na direção de Interlagos, congestionamento na pista expressa entre as Pontes João Dias e Ary Torres. Do outro lado, a pista expressa tem trânsito lento entre a Ponte Eusébio Matoso e Avenida Roberto Marinho.

12h06 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tme lentidão entre as Avenidas Mercúrio e Trinta e Um de Março.

11h49 – São Paulo tem 7 km de lentidão. Zona sul com 3 km de filas.

11h48 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre Ruas Joaquim Antunes e Maria Carolina.

11h23 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

11h09 – O corredor norte-sul, sentido Santana, tem lentidão entre o Viaduto Borges Lagoa e Avenida República Árabe.

10h54 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h06 – As pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentião entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte da Vila Guilherme.