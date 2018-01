TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

15:56 – Avenida Rebouças, sentido centro segue lenta, desde a Avenida Brigadeiro Faria Lima, até a Alameda Lorena. Além disso, no sentido bairro, em direção a Avenida Eusébio Matoso, a Avenida Rebouças apresenta 2,4 km de congestionamento.

15:49 – Avenida dos Bandeirantes, continua lenta para quem trafega sentido Marginal Pinheiros. A CET contabiliza 2,3 km de lentidão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15:32 – Avenida Rebouças, em Pinheiros, apresenta lentidão em ambos os sentidos, na altura entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

15:29 – Atropelamento na Rua Afonso Braz, em Moema. Evite a região.

15:11 – A Avenida Mercúrio, no centro da cidade, possui trânsito lento tanto na via expressa, quanto na via local, com 1 km de lentidão.

14:56 – A Avenida Ibirapuera, no sentido bairro, apresenta lentidão de 1,8 km. Uma alternativa é pegar a Alameda dos Maracatins, paralela a Ibirapuera, para fugir do trânsito pesado que também está afetando a Avenida Snato Amaro, no mesmo sentido.

14:34 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt, na tarde de hoje.

14:28 – Avenida do Estado, sentido Santana, apresenta 1,5 km de lentidão.

13:57 – Estado acumula 249 km de congestionamento em todo o seu território.

13:48 – A CET vai interditar algumas vias da região do Itaim Bibi, das 14h deste sábado às 16h de domingo, para a realização do Circuito Wrun – Corrida para Mulheres. Estima-se a presença de 4 mil atletas no evento, que terá uma extensão de 4 e 8 km. A corrida será realizada no domingo, das 7h30 às 10h.

Bloqueios

– Avenida Jurubatuba: bloqueio total das 16h de sábado (02/06) às 5h de domingo (03/06);

– Praça José Antero Guedes (entre as avenidas Chucri Zaidan e Jurubatuba): bloqueio sobre a praça, sem ocupação da pista, das 5h de sábado (02/06) às 16h de domingo (03/06);

– Retorno da Avenida Jornalista Roberto Marinho (Fluxo, sentido Marginal, sob a Ponte Octávio Frias de Oliveira): bloqueio total das 14h de sábado (02/06) às 16h de domingo (03/06);

– Avenida Jornalista Roberto Marinho (Fluxo, sentido Jabaquara, entre a Avenida Chucri Zaidan e a Rua Miguel Sutil): bloqueio total das 4h30 às 11h de domingo (03/06);

– Ponte Octávio Frias de Oliveira (Contra-fluxo, sentido Jabaquara): bloqueio total das 5h às 10h de domingo (03/06);

– Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira (Fluxo, sentido Jabaquara): bloqueio total das 4h30 às 10h de domingo (03/06);

– Avenida das Nações Unidas (Fluxo e Contra-fluxo, sentido Castello Branco, entre a Rua Laguna e o Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira): Bloqueio total a todos os acessos no trecho entre a Ponte Transamérica e o Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira: das 5h às 10h de domingo (03/06).

Alternativas

– Os motoristas que vêm de Santo Amaro com destino ao Itaim Bibi, seguir pela Avenida das Nações Unidas (Pista local, sentido Castello Branco) ou pela Avenida Santo Amaro (sentido Centro);

– Os motoristas que querem trafegar pela Avenida das Nações Unidas (sentido Castello Branco) devem utilizar a pista local;

– Os motorista que querem utilizar o acesso da Avenida João Dias (sentido Centro) à Avenida das Nações Unidas (sentido Castello Branco) pela Ponte Velha João Dias serão desviados para a Avenida das Nações Unidas (Pista Local, sentido Castello Branco);

– Os motoristas que querem acessar a Ponte Octávio Frias de Oliveira (sentido Jabaquara) deverão utilizar a Ponte Engenheiro Ary Torres, Avenida dos Bandeirantes e Rua Guaraiúva ou Avenida Santo Amaro;

– Os motorista que querem trafegar pela Avenida Jornalista Roberto Marinho (sentido Jabaquara) terão como alternativa as avenidas Roque Petroni Júnior ou Avenida dos Bandeirantes.

13:40 – Cidade de São Paulo acumula 9km de vias congestionadas, em todo o seu território. Dividido em 7km de lentidão na Zona Sul e 2km de lentidão na Zona Oeste.

13:27 – Na Avenida Interlagos, também na Zona Sul do Estado, calcula-se 1km de lentidão, sentido centro.

13:23 – O túnel Tribunal de Justiça, no Itaim Bibi, apresenta dificuldades no sentido Marginal Pinheiros, para quem vem do Ibirapuera. São calculados 0,8 km de congestionamento na via.

12:11 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros possui 2,3 km de lentidão, neste sábado, na via expressa.

11:10 – Retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, entre o km 73,7 e o km 69,7, entre as regiões de Mairiporã e São Paulo, devido ao tombamento de uma carreta que restringe o tráfego nas faixas 1 e 2. O tráfego segue pela faixa 3 e no acostamento, no local.

10:54 – Mesmo sem lentidão registrada em ambas os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, a concessionária responsável pela via orienta que usuários redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas, graças ao tempo chuvoso em pontos alternados em todo o trecho.

10h24 – Sábado começa com baixo índice de trânsito em São Paulo, totalizando apenas 4km de lentidão em toda a cidade.