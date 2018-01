TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h09 – São Paulo com 16 km de filas.

15h55 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Ponte Cidade Jardim e a Avenida Coração de Maria.

15h49 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Rua Antonio Sabino e a Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

15h19 – Ponte Aricanduva, tem excesso de veículos no sentido Itaquera, entre a Avenida Mazzaropi e a via Baquia. São Paulo com 15 km de filas.

14h58 – Rua da Consolação, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Piauí até a Rua Ipiranga.

14h33 – Um caminhão tombou no km 509 da Régis Bittencourt. Não há vítimas mas o tráfego está represado na região. A equipe da Rodovia realiza o destombamento da carreta.

14h24 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 509,4, na região de Cajati, devido a uma operação para o destombamento de uma carreta. Não há lentidão no local. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e na liberação total da via.

14h16 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre Americo Vespucci e Viaduto Maria Daffré.

13h52 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, tem lentidão entre o Terminal Rodoviário do Tietê e a Avenida Pedro Vicente.

13h33 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida João Teodoro e a Rua Trinta e Um de Março.

13h24 – Caminhão e um carro colidiram na Avenida São Miguel, na altura da Ponte Rasa. Não há informações sobre vítimas.

12h55 – Um carro e um ônibus colidiram na Rua Rua Maria Carlota, região da Penha. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local. Não há lentidão.

12h29 – Motorista não encontra lentidão no Sistema Anchieta/Imigrantes.

12h18 – Avenida Mercúrio, tem congestionamento entre a Avenida Assunção e Viaduto Queirós. São Paulo segue com 5 km de lentidão.

12h07 – Uma criança de 3 anos foi atropelada por volta das 11h30, na Rua Remo Brancalion, no Jardim Anchieta Mauá. O Corpo de Bombeiros informou que a criança foi socorrida pelo SAMU.

12h04 – Avenida do Estado, sentido Santana, com 2 km de lentidão entre a Avenida João Teodoro e a Rua Trinta e Um de Março. No sentido Ipiranga há tráfego intenso entre a Rua Mercúrio e a Cantareira.

11h41 – Mais de 20 veículos foram apreendidos na manhã deste sábado na Avenida dos Bandeirantes durante uma operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que visa o furto, roubo e licenciamento dos carros, afirma a polícia.

A blitz está localizada no km 20 da via, exatamente em frente à base da PRE. Há cinco viaturas na operação que teve início às 7h30 deste sábado. Uma faixa da Avenida está interditada para a varredura, que causa lentidão no sentido interior.

10h56 – Lentidão na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, entre o km 64 ao km 65, devido excesso de veículos.

10h53 – Uma colisão entre um caminhão e dois carros deixou a faixa da direita da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, interditada durante a manhã deste sábado, 16. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não houve vítimas e, por volta das 10h40 a pista já estava liberada.

Há lentidão nos dois sentidos da via, afirma a PRE em função da colisão. No sentido capital o congestionamento está entre o km 28 e o km 25, em função da interdição do acidente. Já no sentido oposto, os motoristas trafegam lentamente por curiosidade, afirma a polícia.

10h37 – Tráfego sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h25 – Acidente entre caminhão e carro deixam o tráfego lento na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital. Há lentidão na pista expressa entre o km 28 e o km 26.

10h19 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, tem 3,7 km de filas entre o Viaduto Tutoia e a Avenida Jandira. Já no sentido Aeroporto, a via acumula 2 km de excesso de veículos entre a Avenida Pedro de Toledo e o Viaduto Tutoia.

10h01 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco com leve congestionamento entre a Ponte das Bandeiras e a via Otto Baumgart.